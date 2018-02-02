Muharrem İnce: CHP'yi bu beladan kurtaracağım!

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir yanda kandırılan iktidar, öbür yanda da sürekli kaybeden bir muhalefet bulunduğunu savunarak, "Bu kandırılan iktidardan kurtulmak için önce kaybeden muhalefeti değiştirmek gerekir. Türkiye'yi bu uçurumun başından çekip alabilmemiz için önce CHP'de değişim, sonra Türkiye'de değişim." dedi.

İnce, CHP'nin 3-4 Şubat tarihlerinde yapacağı 36. Olağan Kurultayı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yüz yıllık kazanımlarını 2019'da ya yeniden geri alacaklarını ya da kaybedeceklerini dile getiren İnce, bu nedenle 36. Olağan Kurultayı'nın adı olağan ancak sonuçlarının olağanüstü olacağını belirtti.

36. Olağan Kurultay'da oy kullanacak delegelerin sadece CHP'nin değil, cumhuriyetin delegeleri olduğunu vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece CHP'liler adına da oy kullanmayacaklar, 80 milyon adına oy kullanacaklar. Onun için komşunuza, akrabalarına, dostlarınıza, manava, bakkala, çevrenize sorun, sandığa 80 milyonun tercihini yansıtın diyorum. Kurultaya da 80 milyonu, bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Kaderinize el koyun. Ortadaki problem sadece CHP'nin problemi değil. Kurultayda son sözü delegeler söyleyecek. Ama asıl son sözü millet, sandıkta, seçimde söyleyecek. Son sözü kurultayda delegeler, seçimde millet söyleyeceğine göre kurultayda son sözü söyleyecek delegelerin, milletin, sokağın görüşlerini önemsemelerini, onu yansıtmalarını istiyorum. 2019'a bir sinerji yaratacaktır."

"Sürekli kaybeden muhalefeti değiştirdiğimizde..."

CHP'li İnce, Türkiye'nin gözü, kulağının CHP kurultayında olduğunu, buradan bir umut, ışık, seçenek ve CHP'nin bu kötü gidişata dur demesini beklediğini belirtti.

Bir yanda kandırılan iktidar, öbür yanda da sürekli kaybeden bir muhalefetin olduğunu öne süren İnce, "FETÖ'nün, Apo'nun, ABD'nin, Rusya'nın, tarikatların kandırdığı bu iktidardan kurtulmak için, kandırılan iktidardan kurtulmak için önce kaybeden muhalefeti değiştirmek gerekir. Sürekli kaybeden muhalefeti değiştirdiğimizde, onu yenilediğimizde, yenileştirdiğimizde, onu bir seçenek, umut haline getirdiğimizde emin olun Türkiye'yi bu durumdan hep birlikte kurtacağız." diye konuştu.

İnce, bu nedenle kurultayın Türkiye için bir yol ayırımı, köprüden önceki son çıkış olduğunu savunarak, vatandaşlardan, bu kurultaya damgasını vurmasını, bu kurultayı izlemesini, gelmesini, sokağın sesini yansıtmasını istedi.

"Kılıçdaroğlu-İnce yarışı değil"

CHP'nin 2014'teki kurultayında da aday olduğunun anımsatılarak, yeniden aday olmasının nedenini sorulması üzerine İnce, bu yarışın bir Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce yarışı olmadığını, ötesinde bir şey olduğunu söyledi.

CHP'nin bir alternatif olabilmesi için yenileşmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden İnce, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin sadece simge olduğunun, yenileşme ihtiyacının asıl olduğunun altını çizdi. İnce, bu yenileşme ihtiyacını gördüğünü, hissettiğini, bunu başaracağına inandığını dile getirdi.

"Bu imza belasından kurtaracağım"

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan olduğumda partiyi bu imza belasında da kurtaracağım. Genel Başkan 944 imzayla kurultaya girmiş, 740 oy almıştı. 200 delegenin imzasını almıştı ancak oyunu alamamıştı. Bu çok yanlış bir durum. Bir siyasi parti genel başkanı, o duruma düşmemeli. Umarım ben genel başkan olduğumda ilk tüzük değişikliğiyle bunu hep birlikte değiştireceğiz. Bir genel başkan bu duruma düşmemeli. Genel Başkanı değiştirmeyi kolaylaştıracağız, yüzde 10 barajını kaldıracağız. Sokaktan geçen de genel başkanlığa aday olmasın tabii. 50 imza ile 100 imza arasında bir oyla genel başkanlığa aday olunabilecek. Tüzük önerilerimiz bunlar. 49'da, 101'de olmasın.Yüzden fazla olamayacağı için delege üzerinde baskı da olmaz. Bu teklifleri önereceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızın, 1 milyon 200 bin üye tarafından seçilmesini kurultaya sunacağım. Genel Başkan olduğumda ekip arkadaşlarımla, kurultayımızın önüne, tüzük kurultayı toplayarak, cumhurbaşkanı adayının partili üyeler tarafından seçilmesi teklifini götüreceğiz. Bunun kabul göreceğini düşünüyorum.

CHP Genel Başkanı, CHP'nin doğal cumhurbaşkanı adayıdır, başka bir seçeneği yoktur, olmamalıdır. 'Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin' böyle bir mantık olamaz. Ama sadece kendisi olmamalıdır. Genel Başkanlık ile cumhurbaşkanlığı seçimi arasında oldukça büyük bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde herhangi bir kişi, daha popüler hale gelebilir, toplumun daha benimsediği hale gelebilir, bir başka kişi de bu yarışa girmek isteyebilir. CHP Genel Başkanı, 1 milyon 200 bin üyenin önünde aday adayı olmalıdır ama başkalarının önünü de kesmemelidir. Bir başka yarışa girecek olana da buyur demelidir. Böyle bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

"İnsan kaynağı heba edilmemeli"

Delegeler üzerinde baskıdan şikayetçi olduğununun anımsatılması üzerine İnce, cumartesi akşamı hangi genel başkan yardımcısının, nerede, nasıl baskı yaptığını hepsini açıklayacağını kaydetti.

Parti yönetiminden şikayetçi olduğunu, 119 genel başkan yardımcısının değiştiğini, insan kaynağının bu kadar heba edilemeyeceğini ifade eden İnce, "Birisi çıkıp 'Siz sıcak yataklarınızda uyurken, Afrin'de askerlerimiz şehit oluyor' diyor. Şehit olan çocuğumuz Mersin Mut ilçesi yöneticisi Ali Gümüş. CHP'li yönetici uzman çavuş olmuş askerde şehit oluyor, Erdoğan, bize sıcak yataklarınızda yatıyorsunuz diyor, kendi oğlu bedelli askerlik yapmış. Buna cevap veremeyecek bir CHP yönetimi düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.