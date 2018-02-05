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Muharrem İnce: 1920'lerin Türkiye'sine dönmek...

Nagehan Alçı bugünkü köşesinde Kurultay'ın ikinci gününde Muharrem İnce'yle yaptığı telefon görüşmesini yazdı...

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
Muharrem İnce: 1920'lerin Türkiye'sine dönmek...

CHP Kurultayı tamamlanırken, Genel Başkan yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise bugünkü köşesinde Kurultay'ın ikinci gününde Muharrem İnce'yle yaptığı telefon görüşmesini yazdı.

Alçı, "Cumartesi günkü CHP genel başkanlık seçimine hiç kuşkusuz Muharrem İnce damga vurdu" derken, İnce'yle yaptığı görüşmeden sonra, sonuçların, İnce'nin moralini yükselttiğini belirtti.

Nagehan Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cumartesi günkü CHP genel başkanlık seçimine hiç kuşkusuz Muharrem İnce damga vurdu. Belli ki partide mevcut politikalardan bir rahatsızlık var. Muharrem Bey bunu görmüş ve damarı yakalamış. 447 oyu sürpriz bir başarı olarak yorumluyorum.

İnce ile biraz önce (pazar öğlen) konuştum. Kısık bir sesle açtı telefonu. Keyifliydi ama ses tellerinden şikâyetçiydi. Belli ki dünkü konuşmadaki yüksek volüm hasar bırakmış. Ancak sonuç moralini yükseltmiş gibiydi. İlk olarak şunu dile getirdi: 'Son sözü delege söyledi, diyorlar halbuki son sözü millet söyleyecek. Dünkü sonuçların iki sevineni var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener.'

İnce, mükerrer oy meselesinde de Divan’ı suçladı: '49 oy mu diyorlar, bu 49’un listesinin yayınlanması ve yeniden sayılması gerekirdi. Bir algı oyunu yaptılar. Genel başkan tüzüğü çiğnedi.'

Yarışı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsa da ben Muharrem İnce’nin bu mücadelede kararlı olduğunu gördüm. Devam edecek. Bir de diğer adaylarla kıyaslanmaktan rahatsız: 'Ben 1920’lerin Türkiye’sine dönmek istemiyorum. Ümit Kocasakal ile hiç benzerliğim yok. Beni onlarla karıştırmayın! Bu saatten sonra köy enstitüleri mi kurulur? Köyde çocuk yok ki! Çocuklar gecekondularda!'"

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
  1. Genel Başkan yeniden Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • KudretKudret1 sa önce
    Kocasakal entel gibi duruyordu. Geçenlerde tv'de dinliyorum. Türkiye' nin ekonomisi neye dayanmalıdır sorusuna verdiği cevap muhteşemdi... Ziraate dayanmalıymış. Atatürk de öyle demiş. Sonra gerekçelendirdi... Aynan yazıyorum. Acıkınca tonavida yiyemezsiniz, makine parçası yiyemezsiniz vs.... Gülsek mii ağlasak mıı bilemedim. Yahu kocakafa, bir avuç içine sığan cep telefonu almak için, kaç metrekareye ne kadar patates ekip bir yıl yağmurlarla birlikte bekleyeceksin... Ya ülkemizin bütün ihracatını bir telefon şirketi yapıyor. Hiç mi okumazsınız, düşünmezsiniz... Bu kadar zeki adamları bu memleketin başına kim musallat ediyor bilemedim....
  • Arap kadriArap kadri1 sa önce
    COK DOGRU BIR SOZ.: KOYDE COCUK YOKKI COCUKLARIN COGU GECEKONDUDA.malesef bu yuzden tarim ve hayvancilik bitti.herkes sigortali is istiyor ureteyim calisayim diyen cok az
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Herkes gider mersine chpkk gider tersine 1920 lerde kalmışchpkk dan hiç bir cacık olmaz
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