Muhammed Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor

Mossad’a yakın Debka ajansı Dahlan’ın yeni oluşumda Fetih üyelerini kullandığını bildirirken, Hamas’ın ise plana karşı Batı Şeria’da müttefik aradığı öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik abluka kararının ardından Filistin’in Gazze kentinde Hamas’a yönelik baskılar giderek artıyor. Filistin merkezi yönetimi lideri Mahmud Abbas ile İsrail’in kuşatması altındaki şehirde Hamas’a darbe planlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, iktidar değişikliği stratejisinin askeri ayağı için düğmeye bastı. Kahire’de Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile eski Fetih Hareketi üyesi Muhammed Dahlan arasında düzenlenen gizli toplantı sonrası harekete geçerek ilk olarak elektrik sıkıntısı çeken Gazzelilere Refah Sınır Kapısı üzerinden yardım ulaştıran ablukacı Körfez ülkeleri, ‘kenti işgal edecek’ bir birlik oluşturmaya koyuldu. Bölgede kendisine yönelik bir tasfiye kurgulandığının farkında olan Hamas ise Mahmud Abbas’ın sultası altındaki Fetih içerisinde diyalog kurabileceği ortak arayışında.



ARKADAŞLARI KATILIYOR



Mossad’a yakın Debka haber ajansı, ‘Abbas ve Hamas’tan arındırılmış Filistin projesinin’ başrolü Dahlan’ın asker toplandığını bildirdi. Dahlan’ın ordusunun kendisi gibi Fetih’ten ayrılan isimlerden oluşturduğunu belirten Debka, BAE’den gelen para sayesinde yeni yapılanmanın silah ve mühimmat sıkıntısı çekmediğini yazdı. Habere göre, Gazze’nin yönetiminde 10 yılı dolduran Hamas’ı -ilk etapta anlaşarak olmazsa zorla- iktidardan indirmek isteyen Dahlan, özel birliğini Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin topraklarına sokacak. Ancak İsrailli yetkililere göre buna gerek kalmayabilir. Katar’a uygulanan abluka nedeniyle finansörünü kaybeden kentte Abbas-İsrail ambargosu zor günler yaşanmıyor. Günde 2 saat elektriğe erişebilen Gazzeliler, hastalarını Batı Şeria’daki hastanelere sevk edemiyor. Mossad’ın eski başkanı Şebtay Şavit’e göre, Netanyahu-Abbas ambargosu bölgede destekçi bulmakta güçlük çeken Hamas’ı Dahlan ve BAE’ye mecbur bırakıyor.



BERGUSİ HİZBİNE MESAJ



Tüm okların üzerine çevrildiği Hamas ise sürecin farkında. Bir yandan Mısır’dan gelen yardımları Gazzelilere aktararak halkını mağdur durumda bırakmamaya çalışan parti, diğer yandan da Dahlan’ın planını boşa düşürecek ortaklar bulma arayışında. Maan ajansı bu ismin İsrail hapishanelerinde zulme direnen Filistinli tutsakların lideri ve Abbas’ın Fetih içerisindeki önemli rakibi Mervan Bergusi olabileceğini bildiriyor. Bergusi’ye yakın isimlerle iletişime geçen Hamas’ın Fetih’teki Abbas baskısını kırarak yeniden ‘ulusal mutabakat hükümetini’ kurmak istediği ifade ediliyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye’nin son açıklamaları da buna işaret ediyor. Filistin Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Haniyye, “Hamas, ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır” diyerek Batı Şeria ve Gazze’nin tek bir çatı altında olması çağrısında bulunmuştu.



SİNVAR’DAN SINIRDA TEFTİŞ



Hamas’ın Gazze’deki siyasi lideri Yahya Sinvar, kısa süre önce Refah Sınır Kapısı’na giderek güvenlik kontrolü yapmıştı. Sinvar’ın planlanmayan teftişi, Dahlan’ın Mısır üzerinden bölgeye yönelik tehdidine bir cevap olarak değerlendirilmişti.



İsrail savaş için fırsat kolluyor



Mahmud Abbas yönetimi ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu derinleşirken, Tel Aviv’in ablukayı savaş düzeyine taşıyabileceği konuşuluyor. İsrailli analist Ben Kespet, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde Hamas ile yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemek için hazırlık yaptığını iddia etti. Al Monitor’a konuşan Kespet, “Hamas ile İsrail arasında savaş çok yakın. Belki de yaz bitmeden başlar” dedi. Gazze’de elektrik ve alt yapı sorunlarının arttığına dikkat çeken Kespet, “2014’teki savaş öncesi kentin içinde bulunduğu durum ile şu anda içinde bulunduğu şartlar mukayese edilemez” ifadelerini kullandı.