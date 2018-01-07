Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu

Muhammed adının, Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen yıl doğan çocuklara verilen en popüler isimlerin arasında üçüncü sırada olduğu bildirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 22:18
‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu

Kronen Zeitung gazetesinin Viyana Belediyesi'nin 23. İstatistik Departmanı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, "2017'de doğan çocuklara en yaygın olarak verilen isimlerin Alexander ve Maximilian olduğu, Müslümanlara özgü Muhammed adınınsa üçüncü sırada yer aldığı resmen doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

Muhammed adının tüm yazılış şekillerinin dikkate alındığı belirtilen haberde, geçtiğimiz yıl Viyana'da 175 Aleksandr, 161 Maksimilian ve 159 Muhammed adını taşıyan bebeğin dünyaya geldiği kaydedildi. David (143) ve Filip (137) isimleriyse sırasıyla dördüncü ve beşinci en popüler isimler oldu.

Haberde, kız çocuklarına en sık verilen isimlerin ise Sophia (183) ve Sara (173) ve Anna (142) olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 22:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koalisyon uçağı düştü!
    1. Koalisyon uçağı düştü!
    2. ‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler..
    3. İdlib'de 4 ayrı patlama: 30 ölü!
    4. Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! İşte..
    5. Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi..
    6. Sneijder'den Katar açıklaması
    7. Doçka ve çok sayıda patlayıcı ele..
    8. Bakanlık'tan 'taşeron' uyarısı: Son..
    9. Bakan Fakıbaba, husumetli aileleri..
    10. Liverpool, Coutinho forması getiren..
    11. Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden..
    12. Erdoğan konuşma yaparken ağlayan..
    13. Dünyaya 'ABD'yi durduralım' çağrısı:..
    14. Başkentte zincirleme trafik kazası: 7..
    15. Temimi'nin duruşması 15 Ocak'a ertelendi
    16. KKTC'de oy verme işlemi tamamlandı
    17. Cenk Tosun'dan şortunu giyen Orkan'a:..
    18. Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor
    19. Barcelona çok rahat!
    20. Sisi'nin koltuğuna aday olacaktı,..
    Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Tunceli'de...
    CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Tunceli'de...
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bakan Soylu görünce çok beğendi, 'Yeni mi?' diye sordu
    Bakan Soylu görünce çok beğendi, 'Yeni mi?' diye sordu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı