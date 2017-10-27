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Muhammed Ali el-Hüseyni: Hizbullah Şiileri temsil etmiyor

Lübnan'daki Şiilere ait Arap İslam Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni, "Hizbullah yaptıklarıyla Şiileri değil İran rejimini temsil ediyor" dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 13:48
Muhammed Ali el-Hüseyni: Hizbullah Şiileri temsil etmiyor

Lübnan'daki Şiilere ait Arap İslam Meclisi Genel Sekreteri Hüseyni,  Suriye'deki savaşta rejimin yanında yer alan Hizbullah ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri ile Türkiye'nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın Suriye ya da bölgedeki herhangi bir ülkeye yönelik müdahalelerini onaylamadığını belirten Hüseyni, "Hizbullah, İran devrimini korumak amacıyla Bahreyn, Yemen, Suriye ve Kuveyt'in iç işlerine müdahil oldu. Hizbullah'ın Suriye'de yaptıkları önümüzdeki yıllarda büyük bir fitneye sebep olacak. Lübnanlı Şiiler olarak bizler gelecekte bunun olumsuz geri dönüşlerini göreceğiz." dedi.

Hizbullah örgütünün Suriye'deki savaşa müdahil olması nedeniyle Beşşar Esed rejiminin çöküşünün geciktiğini söyleyen Hüseyni, "Hizbullah yaptıklarıyla Şiileri değil İran rejimini temsil ediyor." diye konuştu.

"Türkiye bölgeye mezhep doktriniyle bakmıyor"

İran ve İsrail'in dış politikalarını eleştiren Hüseyni, Türkiye'nin Arap ülkelerinin istikrarını korumak için çalıştığını ve Ankara'nın bölgedeki etkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Hüseyni, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki sorunları çözmek için müdahale olduğu takdirde İran ve Türkiye arasından kesinlikle Türkiye'yi seçeriz. Çünkü İran'ın aksine Türkiye'nin topraklarımızda gözünün olmadığını biliyoruz. Türkiye bölgeye mezhep doktriniyle bakmıyor, fitneyi ve ümmetin bölünmesini engelliyor. İran'ın velayet-i fakih projesi ise mezhepçiliği körüklüyor."

Türkiye'nin bölgede askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak olumlu rol oynadığını dile getiren Hüseyni, "Bugün Türkiye'nin bu rolüne Suriye ve Irak'taki mezhebi ayrılığı önlemek için ihtiyacımız var." dedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 13:48
  1. Lübnan
  2. Şii
  3. İran
  4. Hizbullah
  5. Muhammed Ali el-Hüseyni
  6. Anadolu Ajansı

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