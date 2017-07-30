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Muhaliflerin toplantısına alçak saldırı

Ahraru'ş Şam, Tahriru'ş Şam ve yerel aşiret liderlerinin toplantısına DEAŞ tarafından bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:58
Muhaliflerin toplantısına alçak saldırı

Suriye'de Halep'in güney kırsalında Tahriru'ş Şam, Ahraru'ş Şam ve bazı yerel aşiret liderlerinin toplantısına canlı bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Tahriru'ş Şam'ın açıklamasına göre, saldırı girişiminde bulunan DEAŞ mensubu, toplantının yapıldığı binanın içerisine girmek isterken farkedildi ve güvenliği sağlayan muhalifler tarafından durduruldu.

Bu esnada üzerindeki bombaları patlatan DEAŞ mensubu saldırgan nöbetçilerden 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı.

Söz konusu toplantının, Tahriru'ş Şam ile Ahraru'ş Şam arasındaki gerginliğin tamamen bitirilmesi yönünde bir girişim olduğu düşünülüyor. Tahriru'ş Şam geçtiğimiz günlerde tam bir birleşme için diğer grupları müzakarelere çağırmış, İdlib'in sivil bir idareye teslim edilmesini önermiş ve bunun için aşiret liderletiyle görüşmelere başlamıştı.

Toplantıda bu konuların da gündeme alınmış olabileceği tahmin ediliyor. DEAŞ'in böylesi bir toplantıyı hedef almış olması, muhaliflerin elindeki bölgelerde DEAŞ hücrelerinin ciddi darbe almasına rağmen halen canlı olduğunu ortaya koyuyor.

Mepanews 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:58
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