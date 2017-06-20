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Muhaliflerin kamerasından İdlib'de Ramazan...

Suriye'de faaliyet gösteren muhalif grup Tahriru'ş Şam, ülkede muhaliflerin elindeki en büyük yerleşim olan İdlib'den görüntüler paylaştı.

20 Haziran 2017 Salı 19:11
Muhaliflerin kamerasından İdlib'de Ramazan...

Suriye'de faaliyet gösteren en kapsamlı muhalif gruplardan Tahriru'ş Şam, ülkede muhaliflerin elindeki en büyük yerleşim yeri olan İdlib'de Ramazan ayına dair bir video yayınladı. Video "İki Dakikada Bir Ramazan Günü-İdlib Şehri" başlığını taşıyor.

Suriye sahnesinde adı bombardımanlar ve ölümle anılan bölgelerden birisi olan İdlib, yapılan anlaşma kapsamında bir süredir savaşla değil hayatla anılıyor. 

Bombardımanların durduğu şehirde Ramazan ayının sevinci görülebiliyor. Videoda Türkiye'de de uygulanan bir gelenek olan Ramazan davulcusunun sesi duyulabiliyor.

Bombardımanların durmasıyla İdlib'de camilerin ve toplu alanların da dolduğu görülüyor. Sebze ve meyve satılan pazarlar oldukça canlı durumda ve şehir halkı sokakları doldurmuş vaziyette. İdlib sokaklarında askeri üniformalı kişiler artık oldukça seyrek görülüyor, şehir neredeyse tamamen sivilleştirilmiş ve sivil idareye teslim edilmiş halde.

Kısa zaman önce yenilenen şehir meydanı ve saat kulesi çevresinde yaya ve araç trafiği oldukça sık. Şehir bombardıman günlerinin aksine oldukça canlı.

Şehirde insani yardım kuruluşlarının verdiği toplu iftarlar ve muhalif gruplara bağlı olduğu düşünülen kişilerin camilerde verdiği sohbetlerle Kur'an dersleri de video yer alıyor.


Mepa News

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:11
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