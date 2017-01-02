Muhaliflerin 17 önemli ismi bildiri yayınladı

İşte beyanın özeti;

''Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Resulullah’a, ailesine ve onu veli edinenlere olsun.

Kitap, sünnet ve ümmetin selefinin icması, birleşmenin vacipliği, ayrılmanın ve çekişmenin terk edilmesi hususunda kesin olan delillerle doludur.

Pekiştirilen ve yerine getirilme sözü verilen ittifak bentleri gereğince, mezkûr birleşmenin ve ittifak edilen ve imzalan hususlara riayet etmede acele edilmesinin vacip olduğu fetvasını veriyoruz. Bu ittifaktan yüz çevirenler, direnişin yitirilmesi, gücün gitmesi ve Şam’da bulunan Ehli-Sünnet’in çatışması günahını üstlenmiştir. Sahada bulunan tüm grup, fasil, cemaat ve tugaylara, fert ve cemaat olarak bu birleşmeye katılmaları gerektiğinin fetvasını veriyoruz. Bununla Allahu Teâlâ’nın, Allah’a imandan sonra vaciplerin en önemlisi olan ‘saldırganı def etmenin’ gerçekleşeceğini umuyoruz.

Şunu tekit etmek isteriz ki, bu birleşme kararı ve başarı yolunun savunulması, zaferin kazanılması ve tehlikelerin giderilmesi için Şam direnişi önündeki tek yol olduğunun kesinleşmesinden sonradır. Bunda etkin askeri güç ve (komutanın şahsı bir yana) dâhili ve harici olarak kabul edilen etkin liderin durumu gözetilmiştir. Etkin, şeriatın kurallarına bağlı ve Suriye halkının maslahatlarını gerçekleştiren siyasi bir yapının oluşumu istenmektedir. Kargaşanın önlenmesi için mahkeme, fetva, güvenlik çalışmaları ve hacizlerin teke indirilmesi istenmektedir. Direnişimizin hedeflerinin gerçekleşmesi için herkesi bu mübarek yapıya katılmaya ve desteklemeye çağırıyoruz. İmza atanların genelinin verdikleri fetva üzere olacaklarını biliyoruz.''

Küreselanaliz