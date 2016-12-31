Muhaliflerden rejime: Saldırılar sürerse ateşkes biter

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Suriye’de muhalif gruplar, rejim güçlerinin ve müttefiklerinin saldırılarını sürdürmesi halinde ateşkesi geçersiz sayacaklarını duyurdu.

Cuma sabahı başlayan ateşkesin hemen ardından ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandı.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu haberlere rağmen, Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünde varılan ateşkesin büyük oranda uygulandığını açıkladı.

Ateşkes başlar başlamaz DEAŞ terör örgütünün Halep’te suyu kestiği haberi geldi.

Bir Halep sakini, kentteki günlük yaşamın zorlukla sürdüğünü söylüyor:

“DAEŞ terör örgütü Halep’te suyu kesti. İçme suyumuz yok, kestiler. Hayatımızı kısıtladılar, bizi her şeyden uzaklaştırdılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsi DAEŞ örgütü yüzünden.”

Muhalifler, rejim güçlerinin özellikle başkent Şam’ın kuzeybatısında ilerleyişini sürdürdüğünü belirtiyor.

Halep’ten kaçanlardan bazıları İnsani Yardım Vakfı İHH’nın İdlib’te kurduğu kampa sığındı.Bölgeyi terk edenlerin çoğunluğunu rejim karşıtları oluşturuyor.