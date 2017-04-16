Muhaliflerden referandum açıklaması

Muhaliflere yakın, Daily Ummah haber ajansı Ahrar'u Şam, Ceyş'ul İslam ve ÖSO komutanları başta olmak üzere birçok muhalif komutan, referandum sonuçları sonrası Türkiye'yi tebrik etti.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 23:37
Muhaliflere yakın, Daily Ummah haber ajansı Ahrar'u Şam, Ceyş'ul İslam ve ÖSO komutanları başta olmak üzere birçok muhalif komutan, referandum sonuçları sonrası Türkiye'yi tebrik etti.
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