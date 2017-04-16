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Muhaliflerden referandum açıklaması

Suriyeli Muhalifler Türkiye'de gerçekleşen tarihi referandum sonrası bir açıklama yayınladı.

Muhaliflerden referandum açıklaması
Eklenme: 16 Nisan 2017, 23:37

Muhaliflere yakın, Daily Ummah haber ajansı Ahrar'u Şam, Ceyş'ul İslam ve ÖSO komutanları başta olmak üzere birçok muhalif komutan, referandum sonuçları sonrası Türkiye'yi tebrik etti. 

 
EtiketlermuhaliflersuriyeAhrar'u ŞamreferandumCeyş'ul İslam
HABER YORUMLARI
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Garip

Tarık ? Onlara her lokma helal-u hoş olsun.Sen ise chp ajitasyon tezgahından çıkmış havasıveriyorsun ! Chp zihniyeti ise genelde vergi kaçırır, ödemez !

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Tarik

Size mi kaldi belalar turkiyenin vergisiyle doyan aclar defolun

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