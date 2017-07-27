Muhalifler'den PKK'ya şok baskın...

Ahrar'uş Şam Halep'in kuzeyinde, Bab'ın batısındaki Telcican köyünde PKK'ya saldırdı. Saldırıda geri çekilmek zorunda kalan PKK unsurları köyün kontrolünü Ahraruş Şam'a bıraktı.

Halep'in kuzey bölgelerinde ABD'nin desteğiyle ilerleme kaydeden terör örgütü ile Muhalifler sürekli olarak karşı karşıya kalıyor, ve çatışmalar yaşanıyor.