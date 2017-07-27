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Muhalifler'den PKK'ya şok baskın...

Ahraruş Şam Halep'in kuzeyinde, Bab'ın batısındaki Telcican köyündeki PKK/PYD unsurlarına saldırdı, terör örgütü geri çekilince köyün kontrolü Muhaliflere geçti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:37
Muhalifler'den PKK'ya şok baskın...
Ahrar'uş Şam Halep'in kuzeyinde, Bab'ın batısındaki Telcican köyünde PKK'ya saldırdı. Saldırıda geri çekilmek zorunda kalan PKK unsurları köyün kontrolünü Ahraruş Şam'a bıraktı.
 
 Halep'in kuzey bölgelerinde ABD'nin desteğiyle ilerleme kaydeden terör örgütü ile Muhalifler sürekli olarak karşı karşıya kalıyor, ve çatışmalar yaşanıyor.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:37
  1. abd
  2. pkk
  • Hkn...Hkn...1 sa önce
    Nasıl ki abd pkk türevi teröristleri bize karşı kullanıyorsa bizde kendi ordumuz dışında ayriyeten bize dost ve müttefik olan insanlardan kalleş abd nin teröristlerine karşı savaşacak birimler oluşturmalıyız.
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