Muhaliflerden PKK'ya kara harekatı
Yaklaşık bir haftadır Kuzey Halep'e sızma girişimi gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya Muhalifler kara harekatı başlattı.18 Haziran 2017 Pazar 01:11
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın 2011 yılından bu yana işgal altında tutuğu Afrin'den yaklaşık 1 haftadır sızma girişimi gerçekleştirdiği Halep'in doğu bölgesinde kara harekatı ile cevap verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Muhalifler, Terör örgütünün işgal altında tutuğu Tel Medik kasabasına operasyon başlattı.
Muhalif öncü birlikler kenttin yarısını özgürleştirirken kasaba'da sokak çatışmaları devam ediyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr