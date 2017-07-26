Muhaliflerden o videolara yasak geldi

Tahriru'ş Şam, mensuplarına yönelik bir açıklama yayınlayarak DEAŞ'e ait medya içeriklerini yasakladı.



İşlenilen suçların meşrulaşması önlemeyi amaçladığı ifade edilen beyanatta şu ifadeler kullanıldı.



"Son zamanlarda bazı kardeşlerin Haricilere ait yayınlanan videoları izlediğine ve onlara ait neşidleri dinlediğine şahit olunmaktadır. Bu bağlamda;



Yavaş yavaş onlara benzeme, cihadın ve mücahitlerin itibarını zedeleme ve onlara meyletme gibi mefsedelere terettüp etmesinden dolayı Haricilerin videolarının izlenmesi ve onlara ait neşidlerin dinlenmesi yasaktır.



Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: 'Zulmedenlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız).'



Onların neşidlerini mücerret olarak dinlemek, işledikleri suçlardan ve mücahitlerin kanlarını dökmelerinden razı olmak manasına gelmektedir. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:



'Helak eden 3 şey şunlardır: Kendisine tâbî olunan heva, cimrilik ve kişinin kendisini beğenmesi.'



Biz bunu, birçok gencin sapmasına neden olan hevaolarak görmekteyiz. Kardeşlerimizi ve dinlerini korumak adına bu karar yayınlanmıştır."



Mepa News