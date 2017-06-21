Muhaliflerden o kentte dev başarı

Suriye'nin güney kenti Deraa'da şehri kuşatma altına almak isteyen Rusya ve İran destekli rejim güçleri çok sayıda kayıp verdi.



Deraa'da son bir haftadır rejim ve Rus uçaklarının yoğun bir şekilde bombardıman düzenliyordu.



Şehrin yarısını kontrol altında tutan rejim güçlerinin bölgede yeni bir hamle hazırlığında olduğu ifade ediliyordu.



Rejimin şehir kırsalında ilerleyerek şehri kuşatma altına alma girişimine karşılık Tahriru'ş Şam ve Ahraru'ş Şam liderliğindeki muhalifler rejime büyük bir hezimet yaşattılar.



Muhaliflerin karşı saldırısı sonrası üst düzey İran askerleri ve Hizbullah üyelerinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı bildirildi.

Dün öğlen saatlerinde şehrin güney kırsalında tanklarla saldırıya geçen rejim güçleri hava savunma üssünü ele geçirerek Ürdün sınırına erişti. Böylelikle Muhaliflerin Deraa ilindeki kontrol alanı ikiye bölünmüş oldu.

Rejimin bu ilerleyişine karşılık Ahraru'ş Şam ve Tahriru'ş Şam'ın önplanda olduğu 'Bunyan el Mersus' operasyon odası ani bir saldırı başlattı.



Bunyan el Mersus kısa bir sürede rejime ait çok sayıda tankın imha edildiğini ve hava savunma üssünün tekrar kontrol altına alındığı açıkladı.



Ayrıca operasyonda çok sayıda mühimmat ve T-72 tipi tank ele geçirildi.



Muhaliflerin hava üssünü tekrar ele geçirdiği anlar:

