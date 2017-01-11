Muhaliflerden Hizbullah'a dev darbe!

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin Başkenti Şam'ın Vadi Barada bölgesinde Esed rejimi destekçisi Hizbullah militanları ateşkesi bozarak saldırı düzenledi.
Saldırıyı püskürtmeyi başaran Muhalifler 25 Hizbullah teröristini öldürdü.
STRATEJİK NOKTADA
Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.
Hizbullah teröristleri ve katil Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı.