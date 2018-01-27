Muhaliflerden flaş Soçi kararı!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki gün süren Suriye konulu özel toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen MYK Başkanı Hariri, görüşmelerle ilişkili açıklamalarda bulundu.Hariri, Esed rejiminin siyasi geçiş için kararlılığını test eden uluslararası sürecin dün itibarıyla bittiğini, kendi adlarına muhalefet heyeti olarak BM, Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerle Viyana'da olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin muhtemel sonuçlarını iki günlük toplantıda detaylarıyla ele aldıklarını belirten Hariri, "MYK olarak Soçi'ye gitmeme kararı aldık." dedi."Halkımızdan son aylarda katılmamamız gerektiği yönünde yoğun yorumlar aldık." ifadesini kullanan Hariri, siyasi geçiş müzakerelerine Cenevre'de devam edeceklerini vurguladı.