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Muhaliflerden Fırat Kalkanı bölgesi için flaş karar

Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile ÖSO'ya bağlı 37 birliğin yetkilileri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldı.

24 Ekim 2017 Salı 22:56
Muhaliflerden Fırat Kalkanı bölgesi için flaş karar

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 37 birliğin yetkililerinin, terör örgütü DAEŞ'ten arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile bölgedeki ÖSO'ya bağlı 37 birliğin komutanı ve yetkilileri Kilis'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeniden yapılanma için ortak kararlar alan üçlü oluşumun, bölgede ''fitne sokmak isteyenlere" fırsat vermeyeceği ifade edildi.

Üçlü oluşum, Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere, ülke genelinde tesis edilmesine destek verecek.

Toplantıda alınan kararlar, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kapıların idaresinin birleşmesi ve idaresi geçici hükümete devredilecek. Kapılardan ele edilen gelir tek bir hazinede toplanacak ve geçici hükümetin idaresine bırakılacak. Elde edilen hazine geliri adil bir şekilde geçici hükümet, yerel meclisler ve gruplar arasında dağıtılacak" şeklinde sıralandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 22:56
  1. Fırat Kalkanı Harekatı
  2. ÖSO
  3. Suriye Geçici Hükümeti
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ37 dk önce
    ABD ye kapak olsun. ....

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