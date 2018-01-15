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Muhaliflerden DEAŞ'a darbe!

Suriye’de Muhalif gruplar Hacer Esved şehrinde kendilerine saldıran DEAŞ teröristlerine ağır kayıplar verdirdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
Muhaliflerden DEAŞ'a darbe!

Ceyşul İslam grubu sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla DEAŞ’in Şam’ın güneyindeki Zein mahalleside saldırıya  teşebbüs etme girişimi sonrasında büyük çatışmaların yaşandığını açıkladı.

Askeri sözcü Hamza Birekdar, DEAŞ’in bu sabah Hacer Esved ile Yilda arasındaki Zein mahallesine girme girişimini engellemesi sonrasında DEAŞ’in 25 üyesinin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, DEAŞ’in Zein mahallesinin önündeki kontrol noktalarının bulunduğu Awdah istasyonunu DEAŞ teröristlerinin kontrol edebilmesini sağlamak için bir canlı bombayla bölgeye saldırı başlattığını bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:50
  1. DEAŞ
  2. Ceyşul İslam
  3. Zein mahallesİ
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