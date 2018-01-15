Muhaliflerden DEAŞ'a darbe!

Ceyşul İslam grubu sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla DEAŞ’in Şam’ın güneyindeki Zein mahalleside saldırıya teşebbüs etme girişimi sonrasında büyük çatışmaların yaşandığını açıkladı.

Askeri sözcü Hamza Birekdar, DEAŞ’in bu sabah Hacer Esved ile Yilda arasındaki Zein mahallesine girme girişimini engellemesi sonrasında DEAŞ’in 25 üyesinin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, DEAŞ’in Zein mahallesinin önündeki kontrol noktalarının bulunduğu Awdah istasyonunu DEAŞ teröristlerinin kontrol edebilmesini sağlamak için bir canlı bombayla bölgeye saldırı başlattığını bildirdi.