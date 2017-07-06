Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın

Grubun güvenlik ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İdlib kırsalındaki 3 bölgeye Tahriru'ş Şam'a bağlı emniyet güçleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Açıklamada, düzenlenen operasyonların DEAŞ'in bölgedeki en büyük hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

İdlib kırsalında Tahriru'ş Şam'a bağlı emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda suikast saldırıları hazırlığında olduğu belirtilen 9 DEAŞ'li tutuklandı. Ayrıca düzenlenen operasyonda 1 DEAŞ üyesi üzerindeki patlayıcı kemeri infilak ettirdi. Grup, meydana gelen patlamada kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Baskında patlatılmaya hazır bir bomba yüklü araç, birkaç motosikler, patlayıcı kemer ve yelekler, susturuculu tabanca ele geçirilenler arasında. Grubun emniyet ofisi dün düzenlenen baskınlarda DEAŞ hücre evlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatların sergilendiği görselleri paylaştı.

DEAŞ'in hücre evlerine yönelik düzenlenen bu sakınlar, İdlib kırsalında yer alan Hafasrace köyündeki Kur'an eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırının ardından yapıldı.



Kaynaklar bu bombalı saldırının da DEAŞ'in bölgedeki hücre yapılanmaları tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyorlar.



Düzenlenen saldırıda ölenler arasında çocuk yaşta öğrenciler ve Tahriru'ş Şam bünyesinde faaliyet gösteren öğretmenler de olduğu belirtilmişti.

Mepa News