Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın

Suriye'deki muhalif grup Tahriru'ş Şam, Kur'an eğitim merkezine düzenlenen saldırının ardından DEAŞ'in İdlib'teki hücre evlerine baskınlar düzenledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:29
Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın

Grubun güvenlik ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İdlib kırsalındaki 3 bölgeye Tahriru'ş Şam'a bağlı emniyet güçleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Açıklamada, düzenlenen operasyonların DEAŞ'in bölgedeki en büyük hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

İdlib kırsalında Tahriru'ş Şam'a bağlı emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda suikast saldırıları hazırlığında olduğu belirtilen 9 DEAŞ'li tutuklandı. Ayrıca düzenlenen operasyonda 1 DEAŞ üyesi üzerindeki patlayıcı kemeri infilak ettirdi. Grup, meydana gelen patlamada kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Baskında patlatılmaya hazır bir bomba yüklü araç, birkaç motosikler, patlayıcı kemer ve yelekler, susturuculu tabanca ele geçirilenler arasında. Grubun emniyet ofisi dün düzenlenen baskınlarda DEAŞ hücre evlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatların sergilendiği görselleri paylaştı. 

DEAŞ'in hücre evlerine yönelik düzenlenen bu sakınlar, İdlib kırsalında yer alan Hafasrace köyündeki Kur'an eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırının ardından yapıldı.

Kaynaklar bu bombalı saldırının da DEAŞ'in bölgedeki hücre yapılanmaları tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyorlar.

Düzenlenen saldırıda ölenler arasında çocuk yaşta öğrenciler ve Tahriru'ş Şam bünyesinde faaliyet gösteren öğretmenler de olduğu belirtilmişti.

Mepa News

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:29
  1. İDLİB
  2. DEAŞ
  3. SALDIRI
  4. DEAŞ HÜCLERELERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükada'da uluslararası karanlık toplantıya baskın! Af Örgütü'nden açıklama geldi
    1. Büyükada'da uluslararası karanlık..
    2. Saadet Partisi'nden 'miting' açıklaması
    3. ABD'den flaş Kıbrıs çağrısı!
    4. Maltepe'de kaos oluşturmaya çalışan 4..
    5. Erdoğan: Barzani pişman olacak
    6. Yok böyle bir koca! Eşi için bakın ne..
    7. Erdoğan, Almanya'ya gitti
    8. PKK'ya karşı yeni Kürt hareketi kuruldu
    9. 1 ABD askeri infaz edildi
    10. Suudi Arabistan'dan darbecilere kıyak:..
    11. Fransa: Filistin'nin durumu tehlikede
    12. ABD'nin PKK'ya Humvee yardımı..
    13. FETÖ'nün o kurumdaki tüm mahrem..
    14. 'Suriye'de hapse girenden umut kesilir'
    15. Tarihi camiye tarihinin en kapsamlı..
    16. Onların beyni normal insanlarınkinden..
    17. ''Silahlı İslamcıları canlı canlı..
    18. Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın
    19. Başbakan'dan Avrupa'ya rest!
    20. AP'den Türkiye'ye küstah çağrı: Akkuyu..
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…