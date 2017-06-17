Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın!
Suriyeli Muhalifler terör örgütü DEAŞ'e karşı operasyonlarını sürdürüyor.17 Haziran 2017 Cumartesi 02:20
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan İDLİB kentinde terör örgütü DEAŞ'in hücre evlerine karşı operasyon başlatıldı.
Operasyonları Suriye'nin en büyük muhalif grubu olan Tahrir-i Şam gerçekleştiriyor.
Tahrir'i Şam'ın bu hamlesi 1 Ayda iki kere suikaste uğrayan liderleri Abdullah Muhaysini'ye karşı yapılan girişimleri engellemek olduğu yorumları yapılıyor.
İşte baskınlarda ele geçirilen DEAŞ'e ait bomba yapımında kullanılan mühimmatlar;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr