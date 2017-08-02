Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhaliflerden ani saldırı!

Tahriru'ş Şam'a bağlı 'Elit Güçler' Halep'in kuzeyinde rejim güçlerine yönelik saldırı düzenledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:24
Muhaliflerden ani saldırı!

Suriye'deki en büyük rejim karşıtı silahlı muhalif gruplardan olan Tahriru'ş Şam, Halep'in kuzeyindeki Mellah bölgesinde rejim güçlerin mevzilerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. 

Gruba bağlı İba Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gece Tahriru'ş Şam'ın "Elit Güçler" olarak nitelendirilen askeri kuvvetleri, Halep'in kuzeyindeki Mellah bölgesinde bulunan rejim mevzilerine ani bir saldırı düzenledi. 

Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen saldırıda rejim güçlerinden 20'ye yakın kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Açıklamanın devamında saldırının gerçekleştirildiği noktada rejim güçlerinin kaldığı çadırların ateşe verildiği belirtilirken, çok sayıda hafif silahın da ele geçirildiği ifade edilmiş.

Öte yandan rejim güçlerine destek için bölgede olan bir zırhlı aracın da Tahriru'ş Şam grubunun yaptığı ağır silah atışlarıyla tahrip edildiği kaydedildi.

Mepa News

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:24
  1. Tahriru'ş Şam
  2. Suriye
  3. Halep
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev hamle
    1. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    2. Batman'da minibüs ile otomobil..
    3. Ferrari'nin karı yükseldi
    4. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    5. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    6. Zebranın hazin sonu
    7. Trump imzayı attı
    8. Yangının zararı büyük oldu
    9. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    10. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    11. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    12. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    13. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    14. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
    15. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
    16. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
    17. YAŞ sonrası terfiler açıklandı!
    18. Migrene iyi gelen yan etkisiz ilaç var..
    19. Rus büyükelçiliğine saldırı
    20. Muhaliflerden ani saldırı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!