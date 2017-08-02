Muhaliflerden ani saldırı!

Suriye'deki en büyük rejim karşıtı silahlı muhalif gruplardan olan Tahriru'ş Şam, Halep'in kuzeyindeki Mellah bölgesinde rejim güçlerin mevzilerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.



Gruba bağlı İba Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gece Tahriru'ş Şam'ın "Elit Güçler" olarak nitelendirilen askeri kuvvetleri, Halep'in kuzeyindeki Mellah bölgesinde bulunan rejim mevzilerine ani bir saldırı düzenledi.

Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen saldırıda rejim güçlerinden 20'ye yakın kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Açıklamanın devamında saldırının gerçekleştirildiği noktada rejim güçlerinin kaldığı çadırların ateşe verildiği belirtilirken, çok sayıda hafif silahın da ele geçirildiği ifade edilmiş.



Öte yandan rejim güçlerine destek için bölgede olan bir zırhlı aracın da Tahriru'ş Şam grubunun yaptığı ağır silah atışlarıyla tahrip edildiği kaydedildi.

Mepa News