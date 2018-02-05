Muhalifler yeni operasyon başlattı
Suriye’nin Esed Rejiminden özgürleştirilen kuzey bölgesindeki Muhalif gruplar‘İşgalcilerin Def Edilmesi’ adında yeni bir operasyon odası kurarak karşı operasyonlara başladı.05 Şubat 2018 Pazartesi 16:37
Ahraruş Şam, Feylek Eş Şam, Ceyşul Ahrar, Ceyşul İdlib El Hur, Ceyşul İzze, Ceyşuln Nasr, Hareketi Nureddin Zengi, Ceyşul Nuhbe, Ceyşul Sani, Liva El Erbain ve Firka El Ule Muşa grupları yeni kazanımlar elde etti.
Muhalif gruplar, İdlib kırsalında rejim kuvvetlerine karşı saldırılar düzenleyerek yeni alanlar elde etti.
Operasyon odası, İdlib’in güneydoğu banliyösündeki Ebu Zuhur kentinin batısındaki Tal al-Sultan ve Seriatil tepelerini kontrolü altına aldı.
Yapılan açıklamada Tal Kantar ve Ebu Khuraisha köylerinin kontrol altına alındığı belirtildi.
Muhalif grupların ortak harekat planlamasından, Esed rejimi ve İran destekli milislerin zor durumda kalarak büyük kayıplar verdiği rapor edildi.
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