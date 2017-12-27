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Muhalifler vurdu, alev topuna döndü!

Suriye'de Esed rejimimine ait bir savaş uçağı düşürüldü. Edinilen bilgiye göre muhalifler, Hama ilinin doğu kırsalında savaş uçağını düşürdü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 06:49
Muhalifler vurdu, alev topuna döndü!

İdlib'deki AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Hama ilinin doğu  kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir  savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu  tarafından vuruldu.

Özgür İdlib Ordusu'nun sözcüsü Mustafa el Hüseyin, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait L39 tipi savaş uçağının, Hama'nın doğu  kırsalındaki Ebu Dali ve Um Karyeteyn köyleri yakınlarında uçaksavar birlikleri  tarafından vurulduğunu söyledi.

Hüseyin, bölgede savaş uçaklarının günlerdir saldırı düzenlediğini  ifade etti.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.  Görüntülerde hareketsiz olduğu fark edilen pilotun sağ olup olmadığı henüz  bilinmiyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 06:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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