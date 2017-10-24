Muhalifler: Türkiye, Tel Rıfat için devrede

Suriye’den yaptığı etkin haberlerle tanınan Qaioun Haber Ajansına konuşan Mustafa Sicari ‘toplantı ve müzakerelerin sürdüğünü fakat henüz bir sonuca ulaşılamadığını’ ifade etti.

Sicari, söz konusu köylerin yeniden ele geçirilmesinin Fırat Kalkanı bölgeleri ile Halep’in batı kırsalları arasındaki yolun yeniden açılması anlamına geldiğini belirtti.

Liva El Mutasım Siyasi Ofis Lideri Mustafa Sicari, bu gelişmeyle Özgür Suriye Ordusu ÖSO güçlerinin hareket alanının genişleyeceğine dikkat çekti. Muhalif lidere göre anlaşma, Rusya’nın yararına. Mustafa Sicari, anlaşmanın sağlanamaması halinde askeri çözüme başvurulacağını, bunun da taraflar arasındaki ilişkilere zarar vereceğini savundu.

Tel Rıfat ve çevresindeki köyler, Ocak 2016’dan bu yana PKK tarafından kurulan Suriye Demokratik Güçleri SDG’nin elinde.

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