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Muhalifler Şam'da o noktaları ele geçirdi

Suriye'nin Başkenti Şam'ın Wadi Berede bölgesinde Esed rejimi destekçisi Hizbullah militanlarının saldırısını püskürten Muhalifler bölgeyi tamamen ele geçirdi.

Muhalifler Şam'da o noktaları ele geçirdi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 19:32
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YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin başkenti Şam'da eli kanlı Beşar Esed ve destekçisi Hizbullah milisleri büyük bir hezimete uğradı. 

Wadi Berede bölgesinde konuşlu Muhaliflere saldıran Hizbullah milisleri beklenmedik bir direnişle karşılaştı. 

Muhalifler Hizbullah'ın 3 Tankını ve 2 zıhlı aracını imha etti, 42 Hizbullah milisi öldürüldü. 

Çatışmaların ardından saldırı pozisyonu alan Muhalif güçler Wadi Berede bölgesindeki bir çok noktayı özgürleştirdi.  

İşte ele geçirilen bölge; 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 
EtiketlerWadi BeredeŞAMMUHALİFLERSURİYE
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