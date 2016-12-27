Muhalifler Şam'da o noktaları ele geçirdi

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin başkenti Şam'da eli kanlı Beşar Esed ve destekçisi Hizbullah milisleri büyük bir hezimete uğradı.
Wadi Berede bölgesinde konuşlu Muhaliflere saldıran Hizbullah milisleri beklenmedik bir direnişle karşılaştı.
Muhalifler Hizbullah'ın 3 Tankını ve 2 zıhlı aracını imha etti, 42 Hizbullah milisi öldürüldü.
Çatışmaların ardından saldırı pozisyonu alan Muhalif güçler Wadi Berede bölgesindeki bir çok noktayı özgürleştirdi.
İşte ele geçirilen bölge;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr