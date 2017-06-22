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Muhalifler Şam'a saldırıyor, Rejim durdurmak için...

Muhaliflerin elinde tuttuğu Cobar bölgesine ağır bombardıman başlamasının ardından Muhalif gruplar Esed rejimi mevzilerine doğru karşı saldırıya geçti.

22 Haziran 2017 Perşembe 17:49
Muhalifler Şam'a saldırıyor, Rejim durdurmak için...

Bombardıman içerisinden yapılan saldırılar şiddetleniyor. En son yaklaşık iki ay öncesinde Muhalifler Şam'a doğru operasyon düzenlemiş. Beşar Esed'in bulunduğu saray'a kadar saldırılar etkisini göstermişti.

Yapılan bombardıman sonrasında bölgedeki tüm Muhalif gruplar operasyona katılırken, çok sayıda rejim milisi öldürüldü.

Feylak'uş Şam Cobar bölgesinde Esed rejimine ait bi tankı imha ederken, çok sayıda milisi öldürdüğünü duyurdu.

Muhalifler Esed rejimi arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Islahhaber 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 17:49
  1. rejim milisi
  2. Feylak'uş Şam
  3. Muhalifler Şam
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