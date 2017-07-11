Muhalifler Şam kırsalında rejim uçağını vurdu

Suriyeli muhalif kaynaklar, Şam kırsalında yer alan Badiyetu’s Suriye bölgesinde Esed rejimine ait bir savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.



Suriye’de muhalif gruplardan Usudu’ş Şarkiyye’nin enformasyon müdürü Said el Hac, bu sabah muhalifler ile Şii milisler arasında dönen çatışmalara dair yaptığı açıklamasında, Badiyetu’s Suriye’de yer alan Umm Rammam mıntıkasında Esed rejimine ait bir uçağın muhalifler tarafından vurulduğunu ifade etti.

Orient News’e konuşan Said el Hac “Esed rejimine ait savaş uçağı, Suriyeli muhaliflerin 23 mm’lik uçaksavar atışlarıyla vuruldu. Uçak, es Sin askeri havaalanına zorunlu iniş yaptı.” dedi.

Suriyeli muhaliflerin bu sabah Badiyetu’s Suriye bölgesinde yer alan Umem mıntıkasında hakimiyet sağladığı belirtiliyor. Şii milislere ait iki tankın muhalifler tarafından imha edildiği aktarılırken 30 milisin etkisiz hale getirildiği gelen bilgiler arasında.

Suriye’nin güneyinde sağlanan ateşkes anlaşmasını fırsat bilen Şii milislerin, dün El Badiyye mıntıkasında hareket geçerek Tel Asfar, Tulul Selman, el Kasr, es Saciye noktalarını ele geçirdiği biliniyor.

Mepanews