Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhalifler Şam kırsalında rejim uçağını vurdu

22 mm'lik uçaksavarla isabet alan uçak es Sin askeri havaalanına zorunlu iniş yaptı.

11 Temmuz 2017 Salı 15:33
Muhalifler Şam kırsalında rejim uçağını vurdu

Suriyeli muhalif kaynaklar, Şam kırsalında yer alan Badiyetu’s Suriye bölgesinde Esed rejimine ait bir savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

Suriye’de muhalif gruplardan Usudu’ş Şarkiyye’nin enformasyon müdürü Said el Hac, bu sabah muhalifler ile Şii milisler arasında dönen çatışmalara dair yaptığı açıklamasında, Badiyetu’s Suriye’de yer alan Umm Rammam mıntıkasında Esed rejimine ait bir uçağın muhalifler tarafından vurulduğunu ifade etti.

Orient News’e konuşan Said el Hac “Esed rejimine ait savaş uçağı, Suriyeli muhaliflerin 23 mm’lik uçaksavar atışlarıyla vuruldu. Uçak, es Sin askeri havaalanına zorunlu iniş yaptı.” dedi.

Suriyeli muhaliflerin bu sabah Badiyetu’s Suriye bölgesinde yer alan Umem mıntıkasında hakimiyet sağladığı belirtiliyor. Şii milislere ait iki tankın muhalifler tarafından imha edildiği aktarılırken 30 milisin etkisiz hale getirildiği gelen bilgiler arasında.

Suriye’nin güneyinde sağlanan ateşkes anlaşmasını fırsat bilen Şii milislerin, dün El Badiyye mıntıkasında hareket geçerek Tel Asfar, Tulul Selman, el Kasr, es Saciye noktalarını ele geçirdiği biliniyor.

Mepanews 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:33
  1. El Badiyy
  2. Suriyeli muhalifler
  3. Şam kırsalı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye sürpriz çağrı!
    1. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye sürpriz..
    2. Taksiciler 10 Temmuz'da 15 Temmuz..
    3. BM'den skandal açıklama!
    4. Türk Hava Yolları’nın Tercihi Yeniden..
    5. Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim..
    6. KAAN’ın yeni modeli A1 satışa sunuldu
    7. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına..
    8. Barzani ile bir kriz daha! Kerkük'e..
    9. Selçuklu altyapı ve asfaltta hedefi aştı
    10. Kayıplara karıştı: Ya kafama..
    11. Ölüm Asteroidi bugün Dünya'yı teğet..
    12. Rusya: Türkiye ile aramızda sorun yok
    13. Güngören AGD Yaz Etkinlerinde İmanlı..
    14. MHP'de 50 kişi istifa ettiğini duyurdu
    15. ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e..
    16. Türkiye sınırının dibinde şoke eden..
    17. Fikret Hakan'ın son sözleri ortaya..
    18. Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri..
    19. Hollanda: MİT Lahey'de gizli karargah..
    20. Yükselen bir ses: Yalnızca İslam..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın