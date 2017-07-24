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Muhalifler Rusya'yı yalanladı: Uygulanmıyor

Doğu Guta'daki muhalifler Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı 'ateşkes'in uygulanmadığını ifade etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:25
Muhalifler Rusya'yı yalanladı: Uygulanmıyor

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta bölgesinde gerilimi düşürmeye yönelik bir anlaşma imzalanması için muhaliflerle anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Rusya'nın bu açıklamasının ardından rejim güçleri de Doğu Guta’da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Aynı şekilde tüm bu gelişmeler ile birlikte Rus tarafı, Doğu Guta'da muhaliflerle güvenli bölge anlaşması imzalandığını açıklamıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Şam'ın doğusunda bulunan bölgeye yönelik rejim güçlerinin hava ve kara saldırıları devam ediyor. Bölgedeki muhabirlerin ve aktivistlerin muhalifler ile yaptıkları görüşmelerde rejim güçlerinin hava ve kara bombardımanlarının yanında belli aralıklarla karadan ilerleme girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Bölgeden gelen görüntülerde konuşan muhalifler, Ayn Terme, Cobar, Cisreyn ve diğer bölgelerin rejim tarafından hedef alındığı ve bölgede ateşkese yönelik hiçbir emarenin bulunmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:25
  1. Doğu Guta
  2. Ayn Terme
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