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Muhalifler rejim tünellerini havaya uçurdu

Muhalif gruplardan Feylaku'r Rahman, Şam'da Esed rejiminin tünellerini havaya uçurdu.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:13
Muhalifler rejim tünellerini havaya uçurdu

Muhalif gruplardan Feylaku'r Rahman, Esed rejiminin Şam'ın Cobar bölgesindeki ana tünel ağını imha ettiğini bildirdi. 

Çarşamba günü açıklama yapan Feylaku'r Rahman sözcüsü Vael Alvan uzun süre gözlem faaliyetleri sonucunda rejimin ana tünel ağını tespit ettiklerini ifade etti. Sözcü Alvan, "Operasyonu uzun süren keşif ve gözlem faaliyetlerinin ardından gerçekleştirdik. Esed rejimi bu tünellerden saldırarak Cobar'ın diğer bölgelerle bağlantısını kesmeyi hedefliyordu" dedi.

Tünellerin tespit edilmesinin ardından muhaliflerin tünellere patlayacılar yerleştirdiğini bildiren Feylaku'r Rahman sözcüsü tünellerin tamamen imha edildiğini söyledi.

Patlama sonucunda 15 rejim milisinin öldürüldüğü duyuruldu.

mepanews 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:13
  1. Feylaku'r Rahman
  2. esed
  3. Cobar
  4. ŞAM
  • Ankaralı YusufAnkaralı Yusuf2 sa önce
    Rabbim senin yolunda saf saf durarak cihad eden mücahidlere yardım et.
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