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Muhalifler PKK'yı vurmaya başladı

Türkiye destekli muhalifler terör örgütü PKK'nın işgali altında tutuğu Ain Dikneh'i havan topları ile vurmaya başladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:24
Muhalifler PKK'yı vurmaya başladı

YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Muhalifler, Ain Dikneh'da konuşlu PKK/PYD mevzilerini havan topları ile vurmaya başladı. 

Ain Dikneh bölgesi işgal altında bulunan Afrin'in Minnag Hava üssüne yakın bölgede bulunuyor. 

Terör örgütü PKK/PYD bu bölgeden zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimleri gerçekleştiriyor.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:24
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