Muhalifler PKK'yı vurmaya başladı
Türkiye destekli muhalifler terör örgütü PKK'nın işgali altında tutuğu Ain Dikneh'i havan topları ile vurmaya başladı.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:24
YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Muhalifler, Ain Dikneh'da konuşlu PKK/PYD mevzilerini havan topları ile vurmaya başladı.
Ain Dikneh bölgesi işgal altında bulunan Afrin'in Minnag Hava üssüne yakın bölgede bulunuyor.
Terör örgütü PKK/PYD bu bölgeden zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimleri gerçekleştiriyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr