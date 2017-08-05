Muhalifler PKK'ya saldırı başlattı
Suriyeli Muhalifler Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki Jibrin bölgesinden PKK/PYD işgalindeki Ayn Daqnah'a saldırı başlattı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFRİN operasyonu için hazırlıkları sürerken, Fırat Kalkanı Operasyonu ile özgürleştirilen Jibrin bölgesinden PKK/PYD işgalindeki Ayn Daqnah'a operasyon başlattı.
Dün başlayan operasyon gece duraksarken, harekat an itibari ile yeniden başladı.
Operasyona çok sayıda muhalif birlik katılırken, bölgeden patlama ve çatışma sesleri yükseliyor.
Muhalifler dünkü çatışmalardan görüntülerde yayınladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr