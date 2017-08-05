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Muhalifler PKK'ya saldırı başlattı

Suriyeli Muhalifler Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki Jibrin bölgesinden PKK/PYD işgalindeki Ayn Daqnah'a saldırı başlattı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
Muhalifler PKK'ya saldırı başlattı

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFRİN operasyonu için hazırlıkları sürerken, Fırat Kalkanı Operasyonu ile özgürleştirilen Jibrin bölgesinden PKK/PYD işgalindeki Ayn Daqnah'a operasyon başlattı.  

Dün başlayan operasyon gece duraksarken, harekat an itibari ile yeniden başladı. 

Operasyona çok sayıda muhalif birlik katılırken, bölgeden patlama ve çatışma sesleri yükseliyor.  

Muhalifler dünkü çatışmalardan görüntülerde yayınladı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. PYD
  3. PKK
  4. DEAŞ
  5. AFRİN
  • M.palamutM.palamut48 dk önce
    O örgüt herkesi karşıya aldığından ve de hain olduğundan kaybetmeye mahkum.Allah hainler başarıya ulaştırma. Amin.
  • M.palamutM.palamut49 dk önce
    O örgüt herkesi karşıya aldığından ve de hain olduğundan kaybetmeye mahkum.Allah hainler başarıya ulaştırma. Amin.
  • M.palamutM.palamut49 dk önce
    O örgüt herkesi karşıya aldığından ve de hain olduğundan kaybetmeye mahkum.Allah hainler başarıya ulaştırma. Amin.
  • MuradMurad1 sa önce
    LA galiba ilallah Gazaniz Mubarak olsun kardaslarim
  • KultiginKultigin1 sa önce
    Allah muzaffer etsin.
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