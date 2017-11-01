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Suriyeli Araplar, YPG/PYD’lileri avlayan Kıyam Hareketi’ni kurdu

Ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduğunu bildireren ‘Kıyam Hareketi’ adlı grup, ‘ayrılıkçı gruplara’ karşı savaşacağını bildirdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:40
Suriyeli Araplar, YPG/PYD’lileri avlayan Kıyam Hareketi’ni kurdu

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARASuriye’de 7 yıldır devam eden iç savaşta kurulan sayısız örgüte bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video ile ismi açıklanan ve kuruluşu ilan edilen ‘Kıyam Hareketi’ adlı grup, ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduğunu bildirerek ‘ayrılıkçı gruplara’ karşı savaşacağını bildirdi. PKK‘nın Suriye yapılanması YPG ve PYD terör örgütünü hedef alan ‘Kıyam Hareketi’, çeşitli bölgelerde teröristlere karşı suikastlar düzenliyor. Keskin nişancı tüfekleri ile PYD/YPG’li teröristleri öldüren ‘Kıyam Hareketi’nin önemli bir kısmını Araplar oluşturuyor. Halep’in kuzeyinde halkın başlattığı bir hareket olduklarını iddia eden ‘Kıyam Hareketi’nin, yaptığı suikastlar ise profesyonelliği ile dikkat çekiyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:40
  1. PYD/YPG
  2. PKK
  3. Kıyam Hareketi
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