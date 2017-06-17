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Muhalifler, PKK mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusuna bağlı Muhalif birlikler Halep'in kuzeyinde bulunan Esed ve PKK/YPG mevzilerini bombaladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:35
Muhalifler, PKK mevzilerini bombalıyor

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPGnin Halep ve İdlib hamlesi sürüyor. 

Tel Rıfat ve Afrin üzerinden başlayan ve yaklaşık 3 gündür süren PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı tarafından özgürleştirilen alanlara sızma girişimleri sürüyor. 

Muhalifler ise sızma girişimlerine anında cevap veriyor, Muhalifler an itibari ile Tuhar Sağir bölgesindeki PKK/YPG ve Esed rejimi mevzilerini bombalıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:35
  1. MUHALİFLER
  2. PKK
  3. YPG
  4. HALEP
  • müslüman Anadolu insanımüslüman Anadolu insanı1 gün önce
    2013 de girecektik suriye ye geç kaldık en azından suriye nin kuzeyine girmeliydik.. tâbi erdoğan bu hainlerin içine kilit yerlere sızdığı ordu yla sordu bu iş tâbi...
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