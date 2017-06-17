Muhalifler, PKK mevzilerini bombalıyor

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPGnin Halep ve İdlib hamlesi sürüyor.

Tel Rıfat ve Afrin üzerinden başlayan ve yaklaşık 3 gündür süren PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı tarafından özgürleştirilen alanlara sızma girişimleri sürüyor.

Muhalifler ise sızma girişimlerine anında cevap veriyor, Muhalifler an itibari ile Tuhar Sağir bölgesindeki PKK/YPG ve Esed rejimi mevzilerini bombalıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr