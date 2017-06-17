Muhalifler, PKK mevzilerini bombalıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusuna bağlı Muhalif birlikler Halep'in kuzeyinde bulunan Esed ve PKK/YPG mevzilerini bombaladı.17 Haziran 2017 Cumartesi 00:35
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPGnin Halep ve İdlib hamlesi sürüyor.
Tel Rıfat ve Afrin üzerinden başlayan ve yaklaşık 3 gündür süren PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı tarafından özgürleştirilen alanlara sızma girişimleri sürüyor.
Muhalifler ise sızma girişimlerine anında cevap veriyor, Muhalifler an itibari ile Tuhar Sağir bölgesindeki PKK/YPG ve Esed rejimi mevzilerini bombalıyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr