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Muhalifler operasyona başladı

İdlib'i kontrol altında tutan, Heyetül Tahrir'i Şam muhalifleri Kuzey Hama'da bulunan Bazaam bölgesindeki rejim güçlerini vuruyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:02
Muhalifler operasyona başladı

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de katil Esed rejimine karşı savaşan en büyük Muhalif gruplardan Heyetül Tahrir-i Şam, Kuzey Hama'dan Esed rejiminin mevzilerine operasyon başlattı. 

Maan ve Tall Bazaam bölgesine başlayan operasyona çok sayıda muhalif birlik katılıyor. 

Bölgeden çok şiddetli çatışma haberleri gelirken, yerel kaynaklar Tall Bazaam'da konuşlu Esed askerlerin büyük bir darbe aldığını ifade ediyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:02
  1. İDLİB
  2. HTŞ
  3. Maan ve Tall Bazaam
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