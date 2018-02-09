Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi kaldırıldı...

Suriye'de geçen Cumartesi düşürülen Rus savaş uçağını kullanan pilot Roman Fillipov için Rusya'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

Fillipov'un cenazesi ilk olarak Moskova yakınlarındaki hava üssüne getirildi, burada düzenlenen törene Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üst düzey komutanlar katıldı.

Fillipov'un cesedi ardından, Voronej kentine gönderildi. Buradaki törene 30 binden fazla kişi katıldı. Evli ve dört yaşında bir kız çocuğu babası olan Fillipov'a ölümünün ardından kahramanlık nişanı verilmişti.

Fillipov'un kullandığı Su-25 tipi uçak Suriye'nin İdlib bölgesinde sivil bölgelere yönelik bombardımanlar sırasında füzeyle vurulmuştu. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Fillipov'un esir düşmemek için el bombasıyla kendini patlattığını açıklamıştı. Uçağı Tahriru'ş Şam'ın düşürdüğü ifade edilmişti.

Fillipov'un cenazesi Türkiye'nin yardımıyla bölgeden çıkarılarak Rusya'ya teslim edilmişti. Fillipov, Rusya lideri Putin tarafından kahramanlık nişanıyla ödüllendirilmişti.