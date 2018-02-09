Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi kaldırıldı...

Suriye'de muhaliflerin düşürdüğü Rus uçağının pilotu, düzenlenen tören sonrası gömüldü.

09 Şubat 2018 Cuma 19:48
Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi kaldırıldı...

Suriye'de geçen Cumartesi düşürülen Rus savaş uçağını kullanan pilot Roman Fillipov için Rusya'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

Fillipov'un cenazesi ilk olarak Moskova yakınlarındaki hava üssüne getirildi, burada düzenlenen törene Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üst düzey komutanlar katıldı.

Fillipov'un cesedi ardından, Voronej kentine gönderildi. Buradaki törene 30 binden fazla kişi katıldı. Evli ve dört yaşında bir kız çocuğu babası olan Fillipov'a ölümünün ardından kahramanlık nişanı verilmişti.

Fillipov'un kullandığı Su-25 tipi uçak Suriye'nin İdlib bölgesinde sivil bölgelere yönelik bombardımanlar sırasında füzeyle vurulmuştu. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Fillipov'un esir düşmemek için el bombasıyla kendini patlattığını açıklamıştı. Uçağı Tahriru'ş Şam'ın düşürdüğü ifade edilmişti.

Fillipov'un cenazesi Türkiye'nin yardımıyla bölgeden çıkarılarak Rusya'ya teslim edilmişti. Fillipov, Rusya lideri Putin tarafından kahramanlık nişanıyla ödüllendirilmişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:48
  1. Su-25
  2. Fillipov
  3. Rusya Savunma Bakanlığı
  4. Roman Fillipov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demir- Adana Demirspor deplasmanda güldü
    1. Adana Demir- Adana Demirspor..
    2. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    3. Haritalarla Afrin'de son durum
    4. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    5. 35 bin kişi izledi
    6. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    7. Afrin operasyonu sürerken TSK'dan flaş..
    8. İslam düşmanının babası partiden..
    9. Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı
    10. TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'de!
    11. Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu!
    12. Esed rejimi sivilleri vurmaya devam..
    13. Utanmadıktan sonra...
    14. Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak..
    15. Münafıklara zor gelen iki namaz
    16. "Padişah olmasa marka olurdu"
    17. Bakan açıkladı! PYD ve DAEŞ anlaşıp...
    18. Messi için 1,4 milyar avroluk teklif..
    19. 'Bize fikstürde yardım edilmeli'
    20. Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit..
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin