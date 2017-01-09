Muhalifler o bölgeleri ele geçirdi!

Suriye’de, Şam’ın kırsalındaki Kalemun’nda bulunan Petra dağındaki çok sayıda noktanın direnişçiler tarafından ele geçirildiği bildirildi.
Fetih Medya’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’de direnişçiler, DAEŞ ile yaşanan çatışmanın ardından Şam’ın kırsalındaki Kalemun’da bulunan Petra dağındaki 4 bölgeyi ele geçirdi.
Ele geçirilen söz konusu bölgeler, yüksek ve bölgeyi tümüyle görmesi yönünden stratejik önem arz ediyor.
Kalemun’da Şam’ın Fethi Cephesi’nin etkin olduğu biliniyor.
Direnişçilerin son zamanlarda, Suveyda ve Şam’ın kırsalındaki çok sayıda bölgeyi ele geçirmesi dikkat çekiyor.