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Muhalifler mevzileri bombalıyor

Muhalif gruplardan Feylak Rahman rejim unsurlarına yaptığı saldırıların görüntülerini servis etti.

01 Ağustos 2017 Salı 13:55
Muhalifler mevzileri bombalıyor

Suriye'nin Şam Cobar bölgesinde Muhalif gruplardan Feylak Rahman rejim unsurlarına yaptığı son saldırıların görüntülerini servis etti. Feylak Rahman grubu Şam cobar bölgesindeki hareket halindeki rejim tanklarını ve zırhlı araçları güdümlü füzelerle vuruş anlarını yayınlarken, rejim milislerini toplu imha görüntülerine yer verildi.

Muhaliflerin ateşkes olan yerler dışında rejimle olan çatışmaları devam ederken, Şam cobar bölgeside çatışmaların yoğunluk kazandığı bir alan olarak biliniyor. 

ıslahhaber 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:55
  1. Feylak Rahman
  2. Muhalif grup
  • hamidhamid36 dk önce
    ölen müslüman öldüren müslüman kim allahone rini çiğnersegideceği yer cehhenemfitne çıkınca ayaktaysan otur oturuyosan yatzalimi yoetmek için birleş
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