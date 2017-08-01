Muhalifler mevzileri bombalıyor

Suriye'nin Şam Cobar bölgesinde Muhalif gruplardan Feylak Rahman rejim unsurlarına yaptığı son saldırıların görüntülerini servis etti. Feylak Rahman grubu Şam cobar bölgesindeki hareket halindeki rejim tanklarını ve zırhlı araçları güdümlü füzelerle vuruş anlarını yayınlarken, rejim milislerini toplu imha görüntülerine yer verildi.



Muhaliflerin ateşkes olan yerler dışında rejimle olan çatışmaları devam ederken, Şam cobar bölgeside çatışmaların yoğunluk kazandığı bir alan olarak biliniyor.

ıslahhaber