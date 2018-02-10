Muhalifler: Mahkemeye çıkaracağız

Suriye'nin güneyinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplar, Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde Rusya ve Esed hükümeti öncülüğünde gerçekleştirilen barış görüşmelerine katıldıkları gerekçesiyle iki yerel muhalif lideri gözaltına aldı.

YARGILANMAYI BEKLİYORLAR

30 Ocak'ta Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan Halid eş Şera ve Faysal eş Şehadet Dera'nın batısındaki Dael'de gözaltında tutuluyor. İki yerel isim, Suriye'nin güneyinde muhaliflerin elindeki bölgenin genel yargı teşkilatının mahkemelerinde yargılanmayı bekliyor. Bu iki ismin Suriyeli muhalifler tarafından boykot edilen Soçi görüşmelerine katıldıkları gerekçesiyle sorumlu tutulabileceği belirtiliyor.

"SOÇİ'YE KATILAN HERKES SORUMLU TUTULMALI"

Yaklaşık 45 bin kişinin yaşadığı Dael, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Halihazırda Halid eş Şera ve Faysal eş Şehadet, kendi aşiretlerine bağlı muhalif gruplar tarafından gözaltında tutuluyor. Ancak bu gruplar yakında bu iki kişiyi yargıya teslim edecek. Bölgedeki bir muhalif komutanın ifadeleri şöyle "Aşiretler yakında onları teslim edecek. Soçi'ye katılan herkes, rejime hizmet eden herkes sorumlu tutulmalı." Yargı teşkilatı Halid eş Şera ve Faysal eş Şehadet yanı sıra Soçi'ye katılan üçüncü bir isme daha yakalama kararı çıkarttı. Ancak bu isim hükümetin kontrolündeki Şam'da yaşadığı için gözaltına alınamadı.

"HAİNLİK VE İŞBİRLİĞİ"

Halid eş Şera Suriye Komünist Partisi üyesi. Bu parti Esad rejimine siyasi olarak karşı olmakla birlikte mevcut hükümet yapısı içerisinde faaliyet gösteriyor. Faysal eş Şehadet ise Dera kırsalında bilindik bir aşiretin mensubu ve Soçi görüşmelerine herhangi bir muhalif grubu temsilen değil şahsi düzeyde katılmıştı. Yine aynı bölgede faaliyet göstermekte olanı bu Horan Devrimci Konseyi, Soçi ye katılan delegelerin "hainlikle ve yabancı taraflarla işbirliği ile suçlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Muhalif gruplar, konseyler ve sivil toplum örgütleri Rusya'nın muhaliflere karşı hava saldırıları nedeniyle barış görüşmelerinde bir garantör olamayacağını belirterek Soçi görüşmelerini boykot etmişti. Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi güneyindeki muhalifler de Rusya'nın öncülük ettiği bir ateşkese karşı çıkıyor.

mepanews