Muhalifler Kuneytra'ya operasyon başlattı
Suriyeli muhalifler Dera operasyonuna destek olmak için Kuneytra kentinde bulunan Baas bölgesine operasyon başlattı.24 Haziran 2017 Cumartesi 18:30
YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalifler Dera'da devam ettirdikleri operasyona Kuneytra'yıda ekledi.
Güney cephesi operasyon odası, kentte büyük bir operasyonun başladığını duyurdu. Baas bölgesine yoğunlaşacak operasyona bine yakın Muhalif savaşçı katılıyor.
Kuneytra kenti İsrail sınırında bulunan stratejik bir bölgede bulunuyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr