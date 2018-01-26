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Muhalifler: Karşımızda korkaklar sürüsü var

ÖSO Komutanı Yüzbaşı Uraba İdris, terör örgütünün Afrin’de büyük bir bozgun yaşadığını söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 09:50
Muhalifler: Karşımızda korkaklar sürüsü var

Bunlardan birisi de cepheler arası militan değişimi yapıp, ‘Kandil ve Haseke’den yeni güç takviye ediyoruz’ yalanı ile örgüt üyelerini motive etmek” açıklaması yaptı.

Kritik bölgelerden Bülbül’e 2,5 kilometreye kadar yaklaştıklarını, Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid için de zaferin yakın olduğunu söyleyen İdris, “Afrin hakının özgürlüğü için buradayız ve onların huzuru için canımızı vermeye hazırız” dedi. ÖSO komutanı şunları söyledi:

O PROJE AFRİN’DE HAKİM KALACAK

“PKK’ya Türkiye ve Irak’tan sonra Suriye’de halkı bölme görevi verildi. Ancak Suriye halkının bir ve bütün olduğunu gösteren en iyi örnek Afrin cephesidir. PKK ve DEAŞ’a karşı verdiğimiz savaşta binlerce Kürt kardeşimizle geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz. Afrin’de, Zeytin Dalı ismine layık bir mücadele yürütülüyor. Onbinlerce Afrinli 2012 yılından buyana esaret altında. Şu an kuzey, doğu ve batı yönünden işgalci teröristleri kuşattık. Afrin halkının özgürlüğü için canımızı fedaya hazırız. Afrin halkı bize Allah’ın emaneti. PKK’nın yıkmaya çalıştığı kardeşliğimizi daha güçlü bir biçimde tesis edeceğiz ve bir tek sivil bu süreçte zarar görmeyecek.”

KORKAKLAR SÜRÜSÜ

“Şu ana kadar 20’den fazla köy ve mezrayı teröristlerden temizledik. PKK ise göğüs göğüse savaşmaktan sürekli olarak kaçıyor. Oradaki sivillerin hayatını da yok sayan kalleş pusulardan ibaret bir savaş stratejisi izliyorlar. Karşımızda tam anlamıyla bir korkaklar sürüsü var. Bölgeye (Afrin batısına) daha önce Kandil’den getirilen 800 civarında PKK’lı bulunuyor. Aralarında Türkiye vatandaşları da var. Şu ana kadar kurtardığımız köylerde yüzlerce Afrinli bizi bağrına bastı ve PKK’dan onları kurtardığımız için içten teşekkür ve dualarını ilettiler.”

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:50
  1. PKK
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  3. AFRİN
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