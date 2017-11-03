Muhalifler Halep'te saldırıya geçti

Muhalifler Halep kırsalında düzenledikleri saldırılarda rejim karşısında ilerleme kaydetti.

Halep'in güney kırsalında muhalifler tarafından dün düzenlenen karşı saldırılarda bölgedeki 2 köy rejime bağlı güçlerden geri alındı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bölgedeki muhalifler dün rejim güçleri ve yabancı Şii milislerin mevzilerine yönelik ani bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 köy rejim güçlerinden geri alınırken, bölgede çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Kaynaklar, muhaliflerin rejimin geçtiğimiz günlerde Halep'in güney kırsalında kontrol altına aldığı diğer köye yönelik de saldırı düzenlemekte olduğunu ifade ediyor.

REJİM VE YABANCI Şİİ MİLİSLER SALDIRI BAŞLATTI

Öte yandan rejime bağlı yabancı Şii milislerin Halep'in güneyindeki Hanasir beldesi güneybatısında yeni bir saldırı başlattığı bildiriliyor. Rejime bağlı güçler tarafından başlatılan saldırıda birkaç mevzinin muhaliflerden alındığı yerel kaynaklarca aktarılan bilgiler arasında.

"Şİİ MİLİS VE HİZBULLAH MİLİTANLARI SEVK EDİLDİ"

Tahriru'ş Şam'a bağlı askeri güçlerin komutanlarından Muaviye El Haşimi, rejim güçlerinin saldırı başlatmadan yaklaşık iki hafta önce bölgeye yabancı Şii milis ve Hizbullah militanlarını sevk ettiğini ifade etti.