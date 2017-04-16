Muhalifler El Bablı DEAŞ militanlarına göz açtırmıyor

Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ’ten temizlenen El Bab kasabasında, yerel halkın eski evlerine dönüşü devam ediyor.

Muhalifler El Bablı DEAŞ militanlarına göz açtırmıyor
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:35

TSK ve ÖSO’nun gerçekleştirdiği operasyonla  yıllar önceki günlerine dönmeye başlayan bölgede ise kamufle olmaya çalışan teröristlerin  olduğu ortaya çıktı. El Bab’ta kurulan ÖSO karargahı komutanlarından Sultan Murad Komutanı Mahmut Hacı Hasan, sadece kendi gruplarının 5 IŞİD’liyi kıskıvrak yakaladığını söyledi.

Hasan, El Bab’lı olup DEAŞ’e katılan ve sonra gizlenerek tekrar kasabaya gelmeye çalışanları tespit etmeye devam ettiklerini anlatarak şunları söyledi: “Şu anda El Bab’ın yerel halkı eski düzenlerine dönmeye çalışıyor. Bu kısa sürede olmayacak ama büyük bir değişim var. Bizler de bölgenin güvenliğini dikkatli bir şekilde çalışarak sağlıyoruz. Sadece Sultan Murad Tugayı olarak şu ana kadar El Bablı olan 5 DEAŞ’liyi kıskıvrak yakaladık. Bu teröristler, DEAŞ zamanında örgüte katılan ve faal olarak savaşan kişiler. Yerel halktan aldığımız bilgilerle çalışıp bu kişileri yakalıyoruz” dedi. 

karar

 
EtiketlerdeaşEL BABFIRAT KALKANI
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