Muhalifler Dera'da ilerliyor
Katil Esed rejimine karşı geçtiğimiz hafta Dera'da başlatılan operasyonda Muhalifler rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.23 Haziran 2017 Cuma 00:43
YENİAKİT.COM.TR - Devrimin başladığı şehir olarak bilinen Suriye'nin Dera kentinde muhalifler katil Esed rejimine karşı adeta destan yazıyor.
Kentte yaşanan çatışmalarda bugüne kadar yüzün üzerinde Esed askeri öldürülürken Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor.
Muhalif Bunyan Marsus operasyon odası sadece bugünki çatışmalarda 6'sı teğmen 11 rejim askerini öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr