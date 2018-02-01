Muhalifler yeniden denkleme dahil oldu, İran'ın uykuları kaçtı!

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu ÖSO’nun düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu sahadaki tüm ittifakları altüst etti. Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası bölgenin doğusundaki Münbiç’e ve batısındaki Tel Rıfat’a askerlerini göndererek ‘PYD kartını Pentagon’a teslim etmeme’ tercihinde bulunan Rusya, hava sahasının kullanımı için TSK’ya yeşil ışık yakarak terör örgütüyle köprüleri attı.

Star'dan Şerif Egemen Ahmet'in haberine göre yaklaşık bir aydır perde arkasında ilerleyen Moskova ile Tahran arasındaki Suriye’nin savaş sonrası imar projesine ilişkin gerilim, Türkiye’nin harekâtıyla farklı bir şekilde canlandı. Muhaliflerin denkleme yeniden dahil olma ihtimali şimdiden İran’ın uykularını kaçırmaya başladı.

MOSKOVA’NIN KARTLARINI ÇALMAK

İran’ın tedirginliğini anlamak için takvimi operasyon öncesine sarmak yeterli. Zeytin Dalı’ndan sadece iki hafta önce rejimin, Suriyeli muhaliflerin denetimindeki İdlib kentine başlattığı harekat kısa sürede sonuç vermiş ve Esad’a bağlı güçler kenti ikiye ayırarak bir parçayı kuşatma altına almayı başarmıştı. Muhaliflerin gösterdiği kuvvetli direnişe rağmen sahadaki mevcut tablo, 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Kongresi’ne kadar rejimin masaya eli kuvvetli bir şekilde oturma stratejisinin netice verdiğine işaret ediyordu. Fakat TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelmesi ve Ankara’yı kaybetmek istemeyen Moskova’nın PYD’nin Pentagon tasmasından kurtulamayacağını idrak etmesi ile manzara muhalifler lehine değişme emareleri gösterdi. Bunu Rus haber ajansları Sputnik ve RT’nin ‘militanlar’ yerine ‘ÖSO’ tanımını kullanmasından bile sezmek mümkün.

REJİM İLE SAVAŞ DERİNLEŞECEK

Tahran’ı korkutan senaryoların her biri Zeytin Dalı Operasyonu’nun sonrasına ilişkin. Afrin’de ABD destekli PYD’yi dize getirerek topraklarında sulhu sağlamış bir ÖSO’nun, Cerablus’tan İdlib’e uzanan bir hattı terörden arındıracak olması bile denklemi değiştirmeye yeterli. Zaferin vereceği moral ve olası Münbiç saldırısı sayesinde hakimiyet alanının biraz daha genişleyecek olması, bir anda bölgede sadece rejim ile muhaliflerin karşı karşıya kalmasına neden olacak. Üstelik insan kaynağını her geçen gün biraz daha kaybeden Esad, bu sefer Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmiş ÖSO güçleriyle yüz yüze kalacak.

PENTAGON’UN SENARYOSU HAZIR

Şu an sahada bu durumu tam olarak anlamlandırabilen iki oyuncu var. Bunlardan biri rejimi PYD ile masaya oturtarak Afrin’e Şam bayrağını asıp muhaliflerin önünü kesmek isteyen İran. Diğeri ise Ankara ile ‘güvenli bölge’ polemiğine giren Washington. Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert’in “Türkiye’den stratejik sabır göstermesini diliyorum” sözleri, Pentagon’un Zeytin Dalı’nın sonuçlarını beklediğine işaret ediyor. Trump yönetimi, denklemin muhalifler lehine dönmesi ihtimaline karşı güçlenen bir ÖSO ile ittifak yaparak Tahran’ın Akdeniz’e inme projesine savaş açmayı planlıyor.