Muhalifler DEAŞ'e karşı operasyon başlattı

Suriyeli muhalifler ülkenin güneyindeki Dera kenti batısında DEAŞ'e bağlı gruplara karşı yeni bir saldırı başlattı.



Güney Cephesi isimli muhalif grup, Dera kenti batısındaki Hud El Yermuk bölgesinde DEAŞ'e bağlı olan 'Halid Bin Velid Ordusu' isimli yapılanmaya karşı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.



"Fetihlerin Fethi" ismi ile bugün başlayan operasyonda bölgedeki DEAŞ hedefleri muhalif gurup tarafından yoğun topçu ateşine tutuldu. Tank, havan ve diğer ağır silahlar ile DEAŞ mevzilerinin hedef alındığı saldırılarda DEAŞ savaşçılarından ölen ve yaralanların olduğu yerel kaynaklarca aktarılmakta..

İki yılı aşkın bir süredir Dera kenti batısında kuşatma altında varlık gösteren DEAŞ, 'Halid Bin Velid Ordusu' ismiyle bölgedeki muhalif gruplara karşı saldırılar düzenliyor.



DEAŞ'in muhaliflerin kontrolünde olan Neva kasabasına doğru ilerleme girişiminin ardından, kasabanın örgütün kontrolüne geçme tehlikesine karşı bölgedeki muhalif gruplar tek bir isim altında birleşmiş ve DEAŞ'e karşı ortak saldırılar düzenlemeye başlamıştı.



Geçtiğimiz Mart ayında bölgede 16 muhalif grubun bir araya gelmesiyle 'Neva Operasyon Odası' kurulmuştu.



DEAŞ bağlantılı 'Halid Bin Velid Ordusu' Neva kentinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta

Mepa News