Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhalifler Batı Guta'ya ulaştı

Dera'a ilindeki muhalifler uzun yıllar sonra Şam'ın batısındaki kuşatma altındaki bölgeye ulaşmayı başardı.

03 Kasım 2017 Cuma 19:05
Muhalifler Batı Guta'ya ulaştı

Suriye'nin güneyindeki Dera'a ilinde muhalifler büyük bir askeri başarıya imza atarak, Suriye'de iç savaşın ve devrim hareketinin başladığı tarihten bu yana kuşatmada kalan Batı Guta bölgesine ulaştı.

"Ceyşu Muhammed" (Muhammed'in ordusu) adında bir operasyon odası kuran muhalifler, Hadr kasabasının kırsal bölgelerini ele geçirdiler. Bölgedeki ilerleyişin ardından kuşatma altındaki Beyt Cin kasabasının muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerle bağlantısı sağlandı.

Muhaliflerin Dürzi nüfusun yaşadığı Hadr kasabası yakınlarında rejimin kontrol noktasına bombalı araç saldırısı düzenlediği bildirildi. 9 askerin öldüğü saldırının ardından bölgedeki Dürzi halkın sınır bölgesinde yoğunlaşarak İsrail'e giriş yapmayı denediği aktarıldı.

Ceyşu Muhammed askeri lideri Abdullah el-Ahmed İba ajansına yaptığı açıklamada: "Bu sabah operasyon odası, "Harmun'un zincirlerinin Kırılması" operasyonunu başlattıklarını, operasyonun Şam kırsalına bağlı özgür Harmun köylerinden baskının azaltılması ve kuşatmanın kaldırılması için başlatıldığını" açıkladı.

Abdullah şunları ekledi:

"Allah'ın lütfu ile çatışmanın başlamasından sonra birkaç saat içerisinde ilerleme kaydedildi. Mücahidler, piyadeler için geçiş güzergahını açtılar ve savaş tüm hızıyla devam etmekte."

Bu sabah operasyon odasının yayınladığı bir beyanda, savaşçılara bir mesaj iletildi. Mesajda, "uluslararası baskılara aldırış edilmemesi ve Suriye devriminin başından itibaren birlikte yürütülen mücadele yolunu tamamlamak için kardeşlerinin saflarına katılınması gerektiğine" değinildi.

GÜNEY CEPHESİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Muhaliflerin ülkenin güneyindeki bu hamlesi, Suriye'deki tüm cepheler için önem arzediyor. Muhaliflerin potansiyeline karşın rejime karşı bugüne kadar bölgede büyük bir operasyon organize edememesi, diğer cephelerde rejimin elini güçlendirdi. Dera'a ilinden gerçekleştirdikleri ilerleme işe Şam bölgesini de tehdit eden muhalifler, rejimin kuzey bölgelerinde rahat hareket etme imkanını kısıtlamış oldu.

Silahlı muhalefetin en büyük yapısı olan Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ), geçen hafta yayınladığı "Ataletin Kırılışı" adlı video ile güney cephesinde rejime karşı operasyonların başlatılması için diğer muhalif gruplara çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan Dera'a'daki DEAŞ yapılanması muhalifler için bir handikap olarak görülüyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 19:05
  1. Tahriru'ş Şam Heyeti
  2. deaş
  3. Dera'a'
  4. Suriye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk TV'de skandal hata! Leşler için 'şehit' ifadesi kullandılar
    1. Halk TV'de skandal hata! Leşler için..
    2. Trump'tan Clinton'a 'ön seçim' suçlaması
    3. Ucu bakın nereye çıkıyor… MİT ortaya..
    4. Fırsatçılara gün doğmuştu… Cam filmi 2..
    5. Şile’de batan gemi ile ilgili şok..
    6. Süper Lig'de Galatasaray,..
    7. Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    8. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Batan..
    9. Bir kent bu köye aktı
    10. Villada yakalanmıştı... Sedat Şahin..
    11. ‘CHP Pensilvanya'daki şarlatanın..
    12. Muhalifler Halep'te saldırıya geçti
    13. HTŞ'den Tahhan'a suikast girişimi..
    14. Soma şehit ailelerinin evleri teslim..
    15. Çocuklar yarım öğünle gün geçiriyor
    16. Ilımlı İslam'a dönen Suudiler'den ilk..
    17. Rejim: Türkiye, Suriye'de 8 üs kuracak
    18. Muhalifler Batı Guta'ya ulaştı
    19. Ekonomide günün özeti - 3 Kasım 2017
    20. Her vites değiştirdiğinde kendinden..
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Çarpıcı iddia: Bazı ilçeler Türkiye değil
    Çarpıcı iddia: Bazı ilçeler Türkiye değil
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi