Muhalifler Batı Guta'ya ulaştı

Suriye'nin güneyindeki Dera'a ilinde muhalifler büyük bir askeri başarıya imza atarak, Suriye'de iç savaşın ve devrim hareketinin başladığı tarihten bu yana kuşatmada kalan Batı Guta bölgesine ulaştı.

"Ceyşu Muhammed" (Muhammed'in ordusu) adında bir operasyon odası kuran muhalifler, Hadr kasabasının kırsal bölgelerini ele geçirdiler. Bölgedeki ilerleyişin ardından kuşatma altındaki Beyt Cin kasabasının muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerle bağlantısı sağlandı.

Muhaliflerin Dürzi nüfusun yaşadığı Hadr kasabası yakınlarında rejimin kontrol noktasına bombalı araç saldırısı düzenlediği bildirildi. 9 askerin öldüğü saldırının ardından bölgedeki Dürzi halkın sınır bölgesinde yoğunlaşarak İsrail'e giriş yapmayı denediği aktarıldı.

Ceyşu Muhammed askeri lideri Abdullah el-Ahmed İba ajansına yaptığı açıklamada: "Bu sabah operasyon odası, "Harmun'un zincirlerinin Kırılması" operasyonunu başlattıklarını, operasyonun Şam kırsalına bağlı özgür Harmun köylerinden baskının azaltılması ve kuşatmanın kaldırılması için başlatıldığını" açıkladı.

Abdullah şunları ekledi:

"Allah'ın lütfu ile çatışmanın başlamasından sonra birkaç saat içerisinde ilerleme kaydedildi. Mücahidler, piyadeler için geçiş güzergahını açtılar ve savaş tüm hızıyla devam etmekte."

Bu sabah operasyon odasının yayınladığı bir beyanda, savaşçılara bir mesaj iletildi. Mesajda, "uluslararası baskılara aldırış edilmemesi ve Suriye devriminin başından itibaren birlikte yürütülen mücadele yolunu tamamlamak için kardeşlerinin saflarına katılınması gerektiğine" değinildi.

GÜNEY CEPHESİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Muhaliflerin ülkenin güneyindeki bu hamlesi, Suriye'deki tüm cepheler için önem arzediyor. Muhaliflerin potansiyeline karşın rejime karşı bugüne kadar bölgede büyük bir operasyon organize edememesi, diğer cephelerde rejimin elini güçlendirdi. Dera'a ilinden gerçekleştirdikleri ilerleme işe Şam bölgesini de tehdit eden muhalifler, rejimin kuzey bölgelerinde rahat hareket etme imkanını kısıtlamış oldu.

Silahlı muhalefetin en büyük yapısı olan Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ), geçen hafta yayınladığı "Ataletin Kırılışı" adlı video ile güney cephesinde rejime karşı operasyonların başlatılması için diğer muhalif gruplara çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan Dera'a'daki DEAŞ yapılanması muhalifler için bir handikap olarak görülüyor.

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