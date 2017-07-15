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Muhalifler: Ateşkesi tanımıyoruz

Dera'da Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası, ABD ve Rusya'nın ateşkesini tanımadığını belirtti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:30
Muhalifler: Ateşkesi tanımıyoruz

Deraa'da Muhaliflerin kurduğu operasyon odası bir beyanat yayınlayarak ''Rusya ve ABD tarafından SUriye'nin güneyini kapsayan ateşkesi tanımayacaklarını bildirdiler. Direniş hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadelenin devam edeceklerini bildirdiler.

Geçmiştede her ateşkesin ardından Rejim ve destekçileri gücünü toparlayıp var gücüyle Muhalif bölgelere saldırarak ilerleme kaydetmişti. Suriye'de uygulanan her ateşkes Muhaliflerin zayıflamasına ve toprak kaybetmesine sebeb olurken, cephe'de kazanan Muhalifleri masa'da kaybettirmek için batılı devletler baskı altında bırakmıştı. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:30
  1. DERA
  2. MUHALİFLER
  3. ATEŞKES
  • ResulResul31 dk önce
    Helal size mümin kardeşlerim
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