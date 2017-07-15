Muhalifler: Ateşkesi tanımıyoruz

Deraa'da Muhaliflerin kurduğu operasyon odası bir beyanat yayınlayarak ''Rusya ve ABD tarafından SUriye'nin güneyini kapsayan ateşkesi tanımayacaklarını bildirdiler. Direniş hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadelenin devam edeceklerini bildirdiler.



Geçmiştede her ateşkesin ardından Rejim ve destekçileri gücünü toparlayıp var gücüyle Muhalif bölgelere saldırarak ilerleme kaydetmişti. Suriye'de uygulanan her ateşkes Muhaliflerin zayıflamasına ve toprak kaybetmesine sebeb olurken, cephe'de kazanan Muhalifleri masa'da kaybettirmek için batılı devletler baskı altında bırakmıştı.

ıslahhaber