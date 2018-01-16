Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
Suriyeli Muhalifler İdlib'e saldıran Esed rejimine karşı ilerleyişini sürdürüyor.16 Ocak 2018 Salı 15:26
YENİAKİT.COM.TR - İdlib'de çatışmasızlık anlaşmasını fiilen bozarak Ebu Zuhur hava üssü ve çevresine saldırı başlatan Esed rejimi büyük kayıp vermeye devam ediyor.
Bölgede yaşanan çatışmaların ardından Ahrar Şam, Ceys Izze, Ceys Nasr, Özgür İdlib Ordusu, Feylak Sam, Ceys Ahrar muhalif grupları Astan kasabasını tamamen özgürleştirdi.
Muhalifler çok sayıda Rejim askerini öldürdüklerini rapor etti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr