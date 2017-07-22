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Muhalifler Arsal'de Hizbullah'ı bozguna uğrattı

İran destekli Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Arsal kırsalında başlattığı operasyonda ağır kayıp verdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:11
Muhalifler Arsal'de Hizbullah'ı bozguna uğrattı

İran destekli Hizbullah milisleri Esed rejiminin sağladığı hava desteğiyle Lübnan'un kuzeydoğusundaki Arsal bölgesine yönelik bir saldırı başlattı. Uzun bir süredir hazırlıkları yapılmakta olan saldırıdan birkaç gün önce de Esed rejimine ait savaş uçakları bölgeyi hedef almaktaydı.

Hizbullah milislleri tarafından Arsal kırsalında başlatılan saldırıya Esed rejimine ait savaş uçakları da destek veriyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları bölgedeki belli noktalara bir süredir hava saldırıları düzenliyor.

Hizbullah'ın resmi televizyon kanalı olan Al-Manar tarafından yapılan açıkamaya göre, Arsal kırsalında başlatılan saldırı iki koldan gelişiyor. Bunların biri Kalemun'un batısından, diğeri ise Lübnan'ın doğusundan.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran destekli Lübnan Hizbullah'ının Arsel kasabası kırsalında geniş çaplı başlattığı saldırılarda Hizbullah milislerinden 30'a yakın kişi öldü. Kaynakların aktardığı bilgiye göre ölen kişiler arasında Hizbullah'ın saha komutanlarından üst düzey isimler bulunuyor.

Arsal saldırısının halen devam ettiğini belirten kaynaklar, bölgedeki muhalif güçlerin oldukça etkili bir direniş gösterdiğini ifade ediyor. Öte yandan Hizbullah'ın bölgede verdiği kayıplara ait çok sayıda fotoğraf ve görsel de sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

Kaynaklar, Lübnan ordusunun Hizbullah tarafından başlatılan bu saldırıya şimdilik dahil olmadığını aktarıyor. Kaynaklar, Hizbullah milislerinin yetersiz kalması durumunda ordu güçlerinin devreye girebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, mecliste yaptığı konuşmada, ordunun Arsal'da geniş kapsamlı bir operasyon başlatacağını ve bu operasyonun Şam yönetimi ile koordineli olmayacağını ifade etmişti.

Mepa News

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:11
  1. Lübnan
  2. esed
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