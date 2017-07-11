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Muhalifler arasında birleşmeler devam ediyor

Muhalif gruplar arasında birleşmeler devam ediyor. Bir ketibe daha Ahrar'uş Şam'a katıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 17:29
Muhalifler arasında birleşmeler devam ediyor

Suriye sahasında yüzlerce ketibe ve Muhalif grup 6 yıldır mücadele ederken, son bir yıl içerisinde sahayı toparlamak amacıyla Tahrir'uş Şam oluşumu harekete geçerken, sahadaki bir diğer aktif grup olan Ahrar'uş Şam'da kendi bünyesindeki askeri varlığını gün geçtikçe yükseltiyor.

600'a yakın ketibe ve Muhalif grubu barındıran Suriye mücadelesinde son bir yıl içerisinde yaklaşık 200'den fazla grup birleşme kararı almıştı. Birleşmeler Tahrir'uş Şam etrafında gerçekleşsede Ahrar'uş Şam sahadaki askeri varlığını korumak için mücadele etmeye devam ediyor.

Deraa'da aktif bir şekilde mücadele veren ''İslam'ın Aslanları Ketibesi'' yayınladığı beyanatla Ahrar'uş Şam'a katıldığını bildirdi. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:29
  1. Tahrir'uş Şam
  2. DERA
  3. Suriye
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